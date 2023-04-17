Парламент Британии начал расследование против премьер-министра

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Парламент Британии начал расследование против Риши Сунака, пишут СМИ Фото:

Парламент Великобритании запустил против премьер-министра страны Риши Сунака расследование по вопросу декларации финансовых интересов. Об этом сообщили в парламенте.

«Против Сунака 13 апреля начато расследование по вопросу декларации финансовых интересов», — передает сообщение британского парламента агентство Reuters. Там добавили, что конкретная причина, которая послужила началом расследования против премьера, не называется. Отмечается, что все участники британского парламента должны в строгом порядке фиксировать всевозможные подарки, пожертвования и взносы в специальном реестре, заключили в материале агентства.

Ранее жители Великобритании выступили с претензиями в адрес Риши Сунака. По мнению рядовых граждан, из-за увлеченности темой конфликта на Украине британский премьер совсем не обращает внимания на внутренние проблемы страны.

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Парламент Великобритании запустил против премьер-министра страны Риши Сунака расследование по вопросу декларации финансовых интересов. Об этом сообщили в парламенте. «Против Сунака 13 апреля начато расследование по вопросу декларации финансовых интересов», — передает сообщение британского парламента агентство Reuters. Там добавили, что конкретная причина, которая послужила началом расследования против премьера, не называется. Отмечается, что все участники британского парламента должны в строгом порядке фиксировать всевозможные подарки, пожертвования и взносы в специальном реестре, заключили в материале агентства. Ранее жители Великобритании выступили с претензиями в адрес Риши Сунака. По мнению рядовых граждан, из-за увлеченности темой конфликта на Украине британский премьер совсем не обращает внимания на внутренние проблемы страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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