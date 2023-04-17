Парламент Британии начал расследование против премьер-министра

Парламент Великобритании запустил против премьер-министра страны Риши Сунака расследование по вопросу декларации финансовых интересов. Об этом сообщили в парламенте.
«Против Сунака 13 апреля начато расследование по вопросу декларации финансовых интересов», — передает сообщение британского парламента агентство Reuters. Там добавили, что конкретная причина, которая послужила началом расследования против премьера, не называется. Отмечается, что все участники британского парламента должны в строгом порядке фиксировать всевозможные подарки, пожертвования и взносы в специальном реестре, заключили в материале агентства.
Ранее жители Великобритании выступили с претензиями в адрес Риши Сунака. По мнению рядовых граждан, из-за увлеченности темой конфликта на Украине британский премьер совсем не обращает внимания на внутренние проблемы страны.
Парламент Великобритании запустил против премьер-министра страны Риши Сунака расследование по вопросу декларации финансовых интересов. Об этом сообщили в парламенте. «Против Сунака 13 апреля начато расследование по вопросу декларации финансовых интересов», — передает сообщение британского парламента агентство Reuters. Там добавили, что конкретная причина, которая послужила началом расследования против премьера, не называется. Отмечается, что все участники британского парламента должны в строгом порядке фиксировать всевозможные подарки, пожертвования и взносы в специальном реестре, заключили в материале агентства. Ранее жители Великобритании выступили с претензиями в адрес Риши Сунака. По мнению рядовых граждан, из-за увлеченности темой конфликта на Украине британский премьер совсем не обращает внимания на внутренние проблемы страны.