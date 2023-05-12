12 мая 2023

Эрдоган заявил, что поймал Байдена на лжи во время встречи

Эрдоган: на встрече Байден пытался откреститься от слов о моей отставке
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Эрдоган обвинил Байдена во лжи Фото:

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что президент США Джо Байден во время встреч с ним пытался откреститься от своих прежних слов об отстранении турецкого коллеги от власти. Об этом Эрдоган рассказал в интервью.

«До начала предвыборной кампании в США Байден делал ряд заявлений в пользу устранения Эрдогана. После этого мы много раз встречались, и когда я спрашивал его, он пытался откреститься», — сказал Эрдоган в интервью CNN Turk.

Эрдоган сравнил поступок Байдена с заявлением оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемалем Кылычдароглу, призвавшего Россию «не вмешиваться» в турецкие выборы, а после назвал это лишь «предупреждением», добавив, что у него нет претензий к россиянам. На его заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику других государств.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В них планируют участвовать четыре кандидата — нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже и член клуба «Валдай» Синан Оган.

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что президент США Джо Байден во время встреч с ним пытался откреститься от своих прежних слов об отстранении турецкого коллеги от власти. Об этом Эрдоган рассказал в интервью. «До начала предвыборной кампании в США Байден делал ряд заявлений в пользу устранения Эрдогана. После этого мы много раз встречались, и когда я спрашивал его, он пытался откреститься», — сказал Эрдоган в интервью CNN Turk. Эрдоган сравнил поступок Байдена с заявлением оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемалем Кылычдароглу, призвавшего Россию «не вмешиваться» в турецкие выборы, а после назвал это лишь «предупреждением», добавив, что у него нет претензий к россиянам. На его заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику других государств. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В них планируют участвовать четыре кандидата — нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже и член клуба «Валдай» Синан Оган.
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