Танк Т-90 «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» и улучшенной трансмиссией получил ощутимое преимущество над предшествующим моделями. Об этом заявил танкист в видеоролике, записанном пресс-службой Минобороны РФ.
Танк «Прорыв» снабжен двигателем челябинского завода. Предприятие выпускает линейку продукции как военного, так и мирного назначения. Характеристики выпускаемого оборудования соответствуют иностранным аналогам или их превосходят.
«Раньше нашим танком был Т-72. Сейчас Т-90М. Это надежная машина, у нее более эффективная защита, трансмиссия лучше защищена», — уточнил боец с позывным «Егерь».
Двигатель V-образный, обеспечен турбонагревателем и улучшенной конструкцией. Это позволяет достигать мощности в 1000 лошадиных сил.
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