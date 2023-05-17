Челябинский двигатель обеспечил преимущество российским танкам на СВО. Видео

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Мощь танка боец испытал в многочисленных боях Фото:

Танк Т-90 «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» и улучшенной трансмиссией получил ощутимое преимущество над предшествующим моделями. Об этом заявил танкист в видеоролике, записанном пресс-службой Минобороны РФ.

Танк «Прорыв» снабжен двигателем челябинского завода. Предприятие выпускает линейку продукции как военного, так и мирного назначения. Характеристики выпускаемого оборудования соответствуют иностранным аналогам или их превосходят.

«Раньше нашим танком был Т-72. Сейчас Т-90М. Это надежная машина, у нее более эффективная защита, трансмиссия лучше защищена», — уточнил боец с позывным «Егерь».

Двигатель V-образный, обеспечен турбонагревателем и улучшенной конструкцией. Это позволяет достигать мощности в 1000 лошадиных сил.

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Танк Т-90 «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» и улучшенной трансмиссией получил ощутимое преимущество над предшествующим моделями. Об этом заявил танкист в видеоролике, записанном пресс-службой Минобороны РФ. Танк «Прорыв» снабжен двигателем челябинского завода. Предприятие выпускает линейку продукции как военного, так и мирного назначения. Характеристики выпускаемого оборудования соответствуют иностранным аналогам или их превосходят. «Раньше нашим танком был Т-72. Сейчас Т-90М. Это надежная машина, у нее более эффективная защита, трансмиссия лучше защищена», — уточнил боец с позывным «Егерь». Двигатель V-образный, обеспечен турбонагревателем и улучшенной конструкцией. Это позволяет достигать мощности в 1000 лошадиных сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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