Генконсульство сообщило о состоянии россиян, пострадавших в аварии катера на Пхукете

Все российские туристы, пострадавшие в аварии с катером на острове Пхукет, находятся в стабильном состоянии. По данным Генконсульства РФ, в медицинской помощи после ЧП нуждается 21 гражданин России.
«Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения Пхукета. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщается в
В ведомстве уточнили, что всего на катере находились 37 пассажиров, в том числе 21 россиянин. Пострадавших в госпитале «Вачира» посетили сотрудники Генконсульства.
ЧП с катером произошло вечером в среду. Скоростное пассажирское судно «Танатип Марин 555» с пассажирами на борту возвращался в порт Чалонг провинции Пхукет. Оно столкнулось с сигнальной вышкой, сообщил телеканал «360».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!