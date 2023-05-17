Генконсульство сообщило о состоянии россиян, пострадавших в аварии катера на Пхукете

Генконсульство РФ: пострадавшие на Пхукете россияне находятся в стабильном состоянии
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Таиланд, корабли, катер, море берег, яхта
На скоростном катере находилось 37 пассажиров, в том числе 21 россиянин Фото:

Все российские туристы, пострадавшие в аварии с катером на острове Пхукет, находятся в стабильном состоянии. По данным Генконсульства РФ, в медицинской помощи после ЧП нуждается 21 гражданин России.

«Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения Пхукета. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщается в telegram-канале Генконсульства РФ в Пхукете.

В ведомстве уточнили, что всего на катере находились 37 пассажиров, в том числе 21 россиянин. Пострадавших в госпитале «Вачира» посетили сотрудники Генконсульства.

ЧП с катером произошло вечером в среду. Скоростное пассажирское судно «Танатип Марин 555» с пассажирами на борту возвращался в порт Чалонг провинции Пхукет. Оно столкнулось с сигнальной вышкой, сообщил телеканал «360».

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Все российские туристы, пострадавшие в аварии с катером на острове Пхукет, находятся в стабильном состоянии. По данным Генконсульства РФ, в медицинской помощи после ЧП нуждается 21 гражданин России. «Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения Пхукета. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщается в telegram-канале Генконсульства РФ в Пхукете. В ведомстве уточнили, что всего на катере находились 37 пассажиров, в том числе 21 россиянин. Пострадавших в госпитале «Вачира» посетили сотрудники Генконсульства. ЧП с катером произошло вечером в среду. Скоростное пассажирское судно «Танатип Марин 555» с пассажирами на борту возвращался в порт Чалонг провинции Пхукет. Оно столкнулось с сигнальной вышкой, сообщил телеканал «360».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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