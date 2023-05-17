Генконсульство сообщило о состоянии россиян, пострадавших в аварии катера на Пхукете Генконсульство РФ: пострадавшие на Пхукете россияне находятся в стабильном состоянии 17 мая 2023 в 23:44 Размер текста - 17 + На скоростном катере находилось 37 пассажиров, в том числе 21 россиянин Фото: Алена Полозова © URA.RU Все российские туристы, пострадавшие в аварии с катером на острове Пхукет, находятся в стабильном состоянии. По данным Генконсульства РФ, в медицинской помощи после ЧП нуждается 21 гражданин России. «Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения Пхукета. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщается в telegram-канале Генконсульства РФ в Пхукете. В ведомстве уточнили, что всего на катере находились 37 пассажиров, в том числе 21 россиянин. Пострадавших в госпитале «Вачира» посетили сотрудники Генконсульства. ЧП с катером произошло вечером в среду. Скоростное пассажирское судно «Танатип Марин 555» с пассажирами на борту возвращался в порт Чалонг провинции Пхукет. Оно столкнулось с сигнальной вышкой, сообщил телеканал «360». Все российские туристы, пострадавшие в аварии с катером на острове Пхукет, находятся в стабильном состоянии. По данным Генконсульства РФ, в медицинской помощи после ЧП нуждается 21 гражданин России. «Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения Пхукета. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщается в telegram-канале Генконсульства РФ в Пхукете. В ведомстве уточнили, что всего на катере находились 37 пассажиров, в том числе 21 россиянин. Пострадавших в госпитале «Вачира» посетили сотрудники Генконсульства. ЧП с катером произошло вечером в среду. Скоростное пассажирское судно «Танатип Марин 555» с пассажирами на борту возвращался в порт Чалонг провинции Пхукет. Оно столкнулось с сигнальной вышкой, сообщил телеканал «360». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям