Министр обороны Британии развеял мечты Украины о контрнаступлении

19 апреля 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине может затянуться до 2024 года, предположил Бен Уоллес. Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Украины не принесет стране запланированных результатов. Об это заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. «Я думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет», — заявил Бен Уоллес, его слова приводит газета The New York Times . По его мнению, военный конфликт на Украине продолжится в 2024 году. Наступательные операции по обе стороны конфликта были приостановлены на время зимы и весенней слякоти. С приходом весны на Украине заявили о планах контрнаступления. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что наступление ВСУ идет каждый день. По его словам, Украина не объявит специальную дату начала контрнаступления. Во время наступления Украина не сможет выполнить обещания, которые она дала западным партнерам. Об этом сообщает газета The Washington Post, отмечая, что Киев не смог получить нужное ему количество военной техники и снаряжения. Текст материала приводит RT.

