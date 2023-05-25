Невролог назвал способ снизить риск болезни Паркинсона

Чтобы снизить риск болезни Паркинсона нужно работать с грязью. Об этом заявил врач-невролог Павел Владимирович.
«Если человек работает в саду. Если человек работает в грязи, занимается уборкой, то у него неизбежно через микроранки на руках в кровь поступает огромное количество инфекций», — сказал Владимирович в интервью Пятому каналу. Он отметил, что в таких условиях иммунитет прекращает бороться с собственным организмом и направляет силы на противостояние микробам. Невролог также посоветовал заниматься спортом при борьбе с аутоиммунными заболеваниями.
Ранее терапевт Павел Раменский раскрыл, кому угрожает инсульт. Он отметил, что в группу риска входят люди с повышенным уровнем холестерина, а также инсульт могут спровоцировать курение, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертензия, диабет и сидячий образ жизни.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!