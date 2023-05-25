Невролог назвал способ снизить риск болезни Паркинсона

Невролог Владимирович: садоводство уменьшает шансы заболеть синдромом Паркинсона
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Ветераны ВОВ в пансионате "Уктусский". Екатеринбург, пенсионер, руки
В борьбе с аутоимунными заболеваниями поможет спорт, сказал невролог Фото:

Чтобы снизить риск болезни Паркинсона нужно работать с грязью. Об этом заявил врач-невролог Павел Владимирович.

«Если человек работает в саду. Если человек работает в грязи, занимается уборкой, то у него неизбежно через микроранки на руках в кровь поступает огромное количество инфекций», — сказал Владимирович в интервью Пятому каналу. Он отметил, что в таких условиях иммунитет прекращает бороться с собственным организмом и направляет силы на противостояние микробам. Невролог также посоветовал заниматься спортом при борьбе с аутоиммунными заболеваниями.

Ранее терапевт Павел Раменский раскрыл, кому угрожает инсульт. Он отметил, что в группу риска входят люди с повышенным уровнем холестерина, а также инсульт могут спровоцировать курение, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертензия, диабет и сидячий образ жизни.

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Чтобы снизить риск болезни Паркинсона нужно работать с грязью. Об этом заявил врач-невролог Павел Владимирович. «Если человек работает в саду. Если человек работает в грязи, занимается уборкой, то у него неизбежно через микроранки на руках в кровь поступает огромное количество инфекций», — сказал Владимирович в интервью Пятому каналу. Он отметил, что в таких условиях иммунитет прекращает бороться с собственным организмом и направляет силы на противостояние микробам. Невролог также посоветовал заниматься спортом при борьбе с аутоиммунными заболеваниями. Ранее терапевт Павел Раменский раскрыл, кому угрожает инсульт. Он отметил, что в группу риска входят люди с повышенным уровнем холестерина, а также инсульт могут спровоцировать курение, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертензия, диабет и сидячий образ жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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