Москвичей эвакуировали из домов из-за ударов беспилотников. Фоторепортаж

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Москва, атака дронов. Последствия
На месте работают спецслужбы города Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

В Москве утром 30 мая были совершены атаки украинских беспилотников на жилые дома. Взрывы произошли в нескольких районах города. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации в домах, пострадавших от падения БПЛА. Корреспонденты информационного агентства URA.RU подготовили фоторепортаж с места эвакуации людей из квартир.

Москва, атака дронов. Последствия
На месте работают экстренные службы города.
Фото:
Последствия атаки БПЛА на Москву
Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по г. Москве также работают на месте происшествия. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.
Фото:

Москва, атака дронов. Последствия
Жильцов пострадавших домов размещают в пунктах эвакуации.
Фото:
Москва, атака дронов. Последствия
В данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. За медицинской помощью обратились два человека.
Фото:
Москва, атака дронов. Последствия
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.
Фото:
Последствия атаки БПЛА на Москву
Дептранс Москвы сообщил о перекрытии некоторых дорог в городе.
Фото:

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В Москве утром 30 мая были совершены атаки украинских беспилотников на жилые дома. Взрывы произошли в нескольких районах города. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации в домах, пострадавших от падения БПЛА. Корреспонденты информационного агентства URA.RU подготовили фоторепортаж с места эвакуации людей из квартир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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