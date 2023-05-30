На месте работают спецслужбы города
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
В Москве утром 30 мая были совершены атаки украинских беспилотников на жилые дома. Взрывы произошли в нескольких районах города. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации в домах, пострадавших от падения БПЛА. Корреспонденты информационного агентства URA.RU подготовили фоторепортаж с места эвакуации людей из квартир.
На месте работают экстренные службы города.
Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по г. Москве также работают на месте происшествия. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.
Жильцов пострадавших домов размещают в пунктах эвакуации.
В данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. За медицинской помощью обратились два человека.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.
Дептранс Москвы сообщил о перекрытии некоторых дорог в городе.
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