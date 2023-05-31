Baza: ВСУ обстреляли из танка пограничный пункт в Брянской области

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Украина обстреляла Брянскую область из танка, сообщает Baza Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пограничный пункт в Брянской области из танка. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Атаке подвергся автомобильный пункт пропуска „Погар“ [Брянской области]. <…> Предположительно обстрел велся из танка», — передают авторы канала. Они отмечают, что обстрел начался в шесть утра и длился в течение получаса. В ходе атаки пострадавших не обнаружено, но был уничтожен местный магазин.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Пограничное управление ФСБ РФ по Брянской области. Ответ ожидается.

Ранее Украина обстреливала Брянскую область в ночь с 28 на 29 мая. Тогда украинские силы нанесли два удара в течение полутора часов.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пограничный пункт в Брянской области из танка. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Атаке подвергся автомобильный пункт пропуска „Погар“ [Брянской области]. <…> Предположительно обстрел велся из танка», — передают авторы канала. Они отмечают, что обстрел начался в шесть утра и длился в течение получаса. В ходе атаки пострадавших не обнаружено, но был уничтожен местный магазин. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Пограничное управление ФСБ РФ по Брянской области. Ответ ожидается. Ранее Украина обстреливала Брянскую область в ночь с 28 на 29 мая. Тогда украинские силы нанесли два удара в течение полутора часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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