Baza: ВСУ обстреляли из танка пограничный пункт в Брянской области

31 мая 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Украина обстреляла Брянскую область из танка, сообщает Baza Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пограничный пункт в Брянской области из танка. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Атаке подвергся автомобильный пункт пропуска „Погар“ [Брянской области]. <…> Предположительно обстрел велся из танка», — передают авторы канала. Они отмечают, что обстрел начался в шесть утра и длился в течение получаса. В ходе атаки пострадавших не обнаружено, но был уничтожен местный магазин. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Пограничное управление ФСБ РФ по Брянской области. Ответ ожидается. Ранее Украина обстреливала Брянскую область в ночь с 28 на 29 мая. Тогда украинские силы нанесли два удара в течение полутора часов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пограничный пункт в Брянской области из танка. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Атаке подвергся автомобильный пункт пропуска „Погар“ [Брянской области]. <…> Предположительно обстрел велся из танка», — передают авторы канала. Они отмечают, что обстрел начался в шесть утра и длился в течение получаса. В ходе атаки пострадавших не обнаружено, но был уничтожен местный магазин. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Пограничное управление ФСБ РФ по Брянской области. Ответ ожидается. Ранее Украина обстреливала Брянскую область в ночь с 28 на 29 мая. Тогда украинские силы нанесли два удара в течение полутора часов.