Baza: ВСУ обстреляли из танка пограничный пункт в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пограничный пункт в Брянской области из танка. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Атаке подвергся автомобильный пункт пропуска „Погар“ [Брянской области]. <…> Предположительно обстрел велся из танка», — передают авторы канала. Они отмечают, что обстрел начался в шесть утра и длился в течение получаса. В ходе атаки пострадавших не обнаружено, но был уничтожен местный магазин.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Пограничное управление ФСБ РФ по Брянской области. Ответ ожидается.
Ранее Украина обстреливала Брянскую область в ночь с 28 на 29 мая. Тогда украинские силы нанесли два удара в течение полутора часов.
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