В Финляндии недвижимость россиян назвали национальной угрозой

09 июля 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Финляндия видит для себя угрозу в недвижимости, которая принадлежит россиянам, пишет Iltalehti Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Недвижимость, принадлежащая гражданам из России, может быть использована для воздействия на Финляндию. Об этом пишет финская газета Iltalehti. «Недвижимость россиян может быть использована в качестве воздействия на Финляндию», — говорится в материале газеты. Там добавили, что возможные государственные сделки в сфере недвижимости могут привести к негативным последствиям для страны. Российские бизнесмены приобретают недвижимость и ресурсы, которые могут быть быстро активированы для использования в военных целях, заключил автор статьи. Ранее стало известно, что правительство Финляндии приняло решение о введении ограничений на покупку земельных участков россиянами. Также финские власти приняли решение ужесточить въезд для некоторых групп россиян, включая владельцев недвижимости, абитуриентов и деловых туристов, передает «Национальная служба новостей».

Недвижимость, принадлежащая гражданам из России, может быть использована для воздействия на Финляндию. Об этом пишет финская газета Iltalehti. «Недвижимость россиян может быть использована в качестве воздействия на Финляндию», — говорится в материале газеты. Там добавили, что возможные государственные сделки в сфере недвижимости могут привести к негативным последствиям для страны. Российские бизнесмены приобретают недвижимость и ресурсы, которые могут быть быстро активированы для использования в военных целях, заключил автор статьи. Ранее стало известно, что правительство Финляндии приняло решение о введении ограничений на покупку земельных участков россиянами. Также финские власти приняли решение ужесточить въезд для некоторых групп россиян, включая владельцев недвижимости, абитуриентов и деловых туристов, передает «Национальная служба новостей».