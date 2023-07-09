В Финляндии недвижимость россиян назвали национальной угрозой

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НАТО. Москва. stock, финляндия, президент, stock, Саули Ниинистё
Финляндия видит для себя угрозу в недвижимости, которая принадлежит россиянам, пишет Iltalehti Фото:

Недвижимость, принадлежащая гражданам из России, может быть использована для воздействия на Финляндию. Об этом пишет финская газета Iltalehti.

«Недвижимость россиян может быть использована в качестве воздействия на Финляндию», — говорится в материале газеты. Там добавили, что возможные государственные сделки в сфере недвижимости могут привести к негативным последствиям для страны. Российские бизнесмены приобретают недвижимость и ресурсы, которые могут быть быстро активированы для использования в военных целях, заключил автор статьи.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии приняло решение о введении ограничений на покупку земельных участков россиянами. Также финские власти приняли решение ужесточить въезд для некоторых групп россиян, включая владельцев недвижимости, абитуриентов и деловых туристов, передает «Национальная служба новостей».

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Недвижимость, принадлежащая гражданам из России, может быть использована для воздействия на Финляндию. Об этом пишет финская газета Iltalehti. «Недвижимость россиян может быть использована в качестве воздействия на Финляндию», — говорится в материале газеты. Там добавили, что возможные государственные сделки в сфере недвижимости могут привести к негативным последствиям для страны. Российские бизнесмены приобретают недвижимость и ресурсы, которые могут быть быстро активированы для использования в военных целях, заключил автор статьи. Ранее стало известно, что правительство Финляндии приняло решение о введении ограничений на покупку земельных участков россиянами. Также финские власти приняли решение ужесточить въезд для некоторых групп россиян, включая владельцев недвижимости, абитуриентов и деловых туристов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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