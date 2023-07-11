В офисе Зеленского отреагировали на решение НАТО не пускать Украину в альянс на саммите

Подоляк: Украина была готова к тому, что не получит приглашения в НАТО

В офисе Зеленского были готовы к тому, что НАТО сделает только первые шаги, утверждает Подоляк Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины ожидали, что страна не получит приглашения в НАТО. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Руководство Украины знало, что во вторник страна не получит конкретного приглашения в НАТО», — сказал Подоляк в прямом эфире телеканала «Мы — Украина». Он добавил, что в офисе Зеленского были готовы к тому, что альянс сделает только первые шаги.

Ранее страны НАТО согласовали договоренности по членству Украины. Решение приняли по итогам саммита, который прошел в Вильнюсе.