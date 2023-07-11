В офисе Зеленского отреагировали на решение НАТО не пускать Украину в альянс на саммите

Подоляк: Украина была готова к тому, что не получит приглашения в НАТО
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
В офисе Зеленского были готовы к тому, что НАТО сделает только первые шаги, утверждает Подоляк Фото:
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Власти Украины ожидали, что страна не получит приглашения в НАТО. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Руководство Украины знало, что во вторник страна не получит конкретного приглашения в НАТО», — сказал Подоляк в прямом эфире телеканала «Мы — Украина». Он добавил, что в офисе Зеленского были готовы к тому, что альянс сделает только первые шаги.

Ранее страны НАТО согласовали договоренности по членству Украины. Решение приняли по итогам саммита, который прошел в Вильнюсе.

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Власти Украины ожидали, что страна не получит приглашения в НАТО. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Руководство Украины знало, что во вторник страна не получит конкретного приглашения в НАТО», — сказал Подоляк в прямом эфире телеканала «Мы — Украина». Он добавил, что в офисе Зеленского были готовы к тому, что альянс сделает только первые шаги. Ранее страны НАТО согласовали договоренности по членству Украины. Решение приняли по итогам саммита, который прошел в Вильнюсе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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