Медведев строками Высоцкого ответил на предложение Джонсона об Украине в НАТО

Медведев призвал упечь Джонсона в психиатрическую больницу за предложение принять Украину в НАТО

15 июля 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев словами Высоцкого предложил отправить Бориса Джонсона в психиатрическую клинику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил отправить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в психиатрическую лечебницу. После этого он заявил, что у экс-премьера будет «все как у Высоцкого». «И будет все, как у Высоцкого, он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж — он над нами издевался. Ну сумасшедший — что возьмешь. <…> Его бы [Джонсона] принять без условий в психиатрическую лечебницу», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Таким образом зампред Совбеза РФ отреагировал на предложение Джонсона принять Украину в НАТО без условий. Джонсон ранее заявлял, что Киев нужно принять в НАТО, передает RT. В мае этого года экс-премьер говорил, что правительство Великобритании должно помочь Украине с вступлением в альянс.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил отправить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в психиатрическую лечебницу. После этого он заявил, что у экс-премьера будет «все как у Высоцкого». «И будет все, как у Высоцкого, он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж — он над нами издевался. Ну сумасшедший — что возьмешь. <…> Его бы [Джонсона] принять без условий в психиатрическую лечебницу», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Таким образом зампред Совбеза РФ отреагировал на предложение Джонсона принять Украину в НАТО без условий. Джонсон ранее заявлял, что Киев нужно принять в НАТО, передает RT. В мае этого года экс-премьер говорил, что правительство Великобритании должно помочь Украине с вступлением в альянс.