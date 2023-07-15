Медведев строками Высоцкого ответил на предложение Джонсона об Украине в НАТО

Медведев призвал упечь Джонсона в психиатрическую больницу за предложение принять Украину в НАТО
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев словами Высоцкого предложил отправить Бориса Джонсона в психиатрическую клинику Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил отправить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в психиатрическую лечебницу. После этого он заявил, что у экс-премьера будет «все как у Высоцкого».

«И будет все, как у Высоцкого, он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж — он над нами издевался. Ну сумасшедший — что возьмешь. <…> Его бы [Джонсона] принять без условий в психиатрическую лечебницу», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Таким образом зампред Совбеза РФ отреагировал на предложение Джонсона принять Украину в НАТО без условий.

Джонсон ранее заявлял, что Киев нужно принять в НАТО, передает RT. В мае этого года экс-премьер говорил, что правительство Великобритании должно помочь Украине с вступлением в альянс.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил отправить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в психиатрическую лечебницу. После этого он заявил, что у экс-премьера будет «все как у Высоцкого». «И будет все, как у Высоцкого, он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж — он над нами издевался. Ну сумасшедший — что возьмешь. <…> Его бы [Джонсона] принять без условий в психиатрическую лечебницу», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Таким образом зампред Совбеза РФ отреагировал на предложение Джонсона принять Украину в НАТО без условий. Джонсон ранее заявлял, что Киев нужно принять в НАТО, передает RT. В мае этого года экс-премьер говорил, что правительство Великобритании должно помочь Украине с вступлением в альянс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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