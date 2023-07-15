Медведев строками Высоцкого ответил на предложение Джонсона об Украине в НАТО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил отправить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в психиатрическую лечебницу. После этого он заявил, что у экс-премьера будет «все как у Высоцкого».
«И будет все, как у Высоцкого, он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж — он над нами издевался. Ну сумасшедший — что возьмешь. <…> Его бы [Джонсона] принять без условий в психиатрическую лечебницу», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Таким образом зампред Совбеза РФ отреагировал на предложение Джонсона принять Украину в НАТО без условий.
Джонсон ранее заявлял, что Киев нужно принять в НАТО, передает RT. В мае этого года экс-премьер говорил, что правительство Великобритании должно помочь Украине с вступлением в альянс.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил отправить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в психиатрическую лечебницу. После этого он заявил, что у экс-премьера будет «все как у Высоцкого». «И будет все, как у Высоцкого, он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж — он над нами издевался. Ну сумасшедший — что возьмешь. <…> Его бы [Джонсона] принять без условий в психиатрическую лечебницу», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Таким образом зампред Совбеза РФ отреагировал на предложение Джонсона принять Украину в НАТО без условий. Джонсон ранее заявлял, что Киев нужно принять в НАТО, передает RT. В мае этого года экс-премьер говорил, что правительство Великобритании должно помочь Украине с вступлением в альянс.