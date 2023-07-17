17 июля 2023

Силовики ищут 79-летнюю свердловскую пенсионерку в Пермском крае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, зима, помещение, женщина в платке, женщина у окна
Женщина с косынкой на голове вышла из дома и не вернулась Фото:

Пропавшую в Дегтярске (Свердловская область) 79-летнюю женщину разыскивают на территории Прикамья. По сведениям волонтеров, поиском занимается полиция.

«Пропала Шалыгина (Любенко) Парасковья Петровна, 79 лет. Место пропажи: Свердловская область, город Дегтярск. Женщина может находиться в Пермском крае. Розыском пропавшей занимается отдел МВД России города Дегтярск», — указано в telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой.

По имеющейся информации, пенсионерка ушла из дома 17 июля и не вернулась. Жительница Свердловской области была одета в зеленую ветровку, черную юбку, колготки, полуботинки и серо-зеленую косынку.

Женщина, пропавшая 17 июля, нуждается в медицинской помощи
Женщина, пропавшая 17 июля, нуждается в медицинской помощи
Фото:

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пропавшую в Дегтярске (Свердловская область) 79-летнюю женщину разыскивают на территории Прикамья. По сведениям волонтеров, поиском занимается полиция. «Пропала Шалыгина (Любенко) Парасковья Петровна, 79 лет. Место пропажи: Свердловская область, город Дегтярск. Женщина может находиться в Пермском крае. Розыском пропавшей занимается отдел МВД России города Дегтярск», — указано в telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой. По имеющейся информации, пенсионерка ушла из дома 17 июля и не вернулась. Жительница Свердловской области была одета в зеленую ветровку, черную юбку, колготки, полуботинки и серо-зеленую косынку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...