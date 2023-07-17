Женщина с косынкой на голове вышла из дома и не вернулась
Пропавшую в Дегтярске (Свердловская область) 79-летнюю женщину разыскивают на территории Прикамья. По сведениям волонтеров, поиском занимается полиция.
«Пропала Шалыгина (Любенко) Парасковья Петровна, 79 лет. Место пропажи: Свердловская область, город Дегтярск. Женщина может находиться в Пермском крае. Розыском пропавшей занимается отдел МВД России города Дегтярск», — указано в telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой.
По имеющейся информации, пенсионерка ушла из дома 17 июля и не вернулась. Жительница Свердловской области была одета в зеленую ветровку, черную юбку, колготки, полуботинки и серо-зеленую косынку.
Женщина, пропавшая 17 июля, нуждается в медицинской помощи
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