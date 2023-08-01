Депутат Госдумы раскритиковал коллег, призывающих запретить продажу противодронового оружия

01 августа 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Противодроновое оружие на СВО закупают волонтеры, напомнил Дмитрий Кузнецов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Противодроновые устройства, небольшие системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками ВСУ, которые на фронт солдатам закупают волонтеры и фонды, на треть снижают потери личного состава подразделений российских войск. Запрет на их продажу приведет к росту потерь, заявил в беседе с URA.RU член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Мои коллеги в Госдуме хотят запретить продажу противодроновых устройств, а фронт обеспечивается этим оружием и тактическими куполами в основном волонтерами и благотворительными фондами. Если запретят продажу ружей, это приведет к огромным потерям личного состава. Минобороны занимается большими РЭБами. А те, что в руках у солдат, ими нужно насытить каждый взвод. Выдать даже не одно, а по два ружья, или тактические купола, которые защищают отдельные оборонительные позиции. Если во взводе есть одно-два ружья, то потери от БПЛА противника уменьшаются на треть. Если есть противодроновое устройство в подразделении, ты нарушаешь разведку противника и потери людей от артиллерии уменьшаются. Тактические антидроны спасают тысячи жизней, может быть, даже десятки тысяч. Если сейчас депутаты такую подножку сделают гражданскому обществу, то они будут лично отвечать за новых вдов и сирот», — объяснил Дмитрий Кузнецов. По мнению депутата, продажу противодронового оружия для фронта, наоборот, нужно вывести на государственный уровень. «Этим депутатам, которые противодроновое оружие хотят запретить к продаже, нужно как-то добиться того, чтобы не только волонтеры, представители фондов, но и правительство Российской Федерации обеспечивало фронт напрямую этим оружием. Заказали внутри страны, скупили. Это можно сделать», — подчеркнул Кузнецов. В Госдуме приступили к разработке инициативы, которая должна запретить свободную продажу в России противодроновых ружей из-за угрозы проведения спецоперации. Купленные гаджеты могут обязать сдать в МВД. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Противодроновые устройства, небольшие системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками ВСУ, которые на фронт солдатам закупают волонтеры и фонды, на треть снижают потери личного состава подразделений российских войск. Запрет на их продажу приведет к росту потерь, заявил в беседе с URA.RU член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Мои коллеги в Госдуме хотят запретить продажу противодроновых устройств, а фронт обеспечивается этим оружием и тактическими куполами в основном волонтерами и благотворительными фондами. Если запретят продажу ружей, это приведет к огромным потерям личного состава. Минобороны занимается большими РЭБами. А те, что в руках у солдат, ими нужно насытить каждый взвод. Выдать даже не одно, а по два ружья, или тактические купола, которые защищают отдельные оборонительные позиции. Если во взводе есть одно-два ружья, то потери от БПЛА противника уменьшаются на треть. Если есть противодроновое устройство в подразделении, ты нарушаешь разведку противника и потери людей от артиллерии уменьшаются. Тактические антидроны спасают тысячи жизней, может быть, даже десятки тысяч. Если сейчас депутаты такую подножку сделают гражданскому обществу, то они будут лично отвечать за новых вдов и сирот», — объяснил Дмитрий Кузнецов. По мнению депутата, продажу противодронового оружия для фронта, наоборот, нужно вывести на государственный уровень. «Этим депутатам, которые противодроновое оружие хотят запретить к продаже, нужно как-то добиться того, чтобы не только волонтеры, представители фондов, но и правительство Российской Федерации обеспечивало фронт напрямую этим оружием. Заказали внутри страны, скупили. Это можно сделать», — подчеркнул Кузнецов. В Госдуме приступили к разработке инициативы, которая должна запретить свободную продажу в России противодроновых ружей из-за угрозы проведения спецоперации. Купленные гаджеты могут обязать сдать в МВД.