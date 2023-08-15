Британия готовится отправить отряд украинских боевиков в Африку

16 августа 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

Англия отправит в Африку отряд боевиков киевского режима Фото: miliman/pickupimage.com Великобритания отправит в августе в Африку украинских боевиков, имеющих опыт сражений с российской армией. Об этом рассказал военно-дипломатический источник. «Для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований. Количество боевиков — 100 человек», — приводят РИА Новости данные своего источника. Уточняется, что киевский режим в июле дал соответствующие указания СБУ и ГУР минобороны. Ведомства окажут оперативное содействие представителям британской разведки MI6 и спецподразделениям SAS в Африке. Ранее Россия ввела санкции в отношении офицеров армии Великобритании, которые готовят украинских боевиков на территории Соединенного Королевства. Британские офицеры ведут обучение украинских военных для боевых действий против России.

Великобритания отправит в августе в Африку украинских боевиков, имеющих опыт сражений с российской армией. Об этом рассказал военно-дипломатический источник. «Для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований. Количество боевиков — 100 человек», — приводят РИА Новости данные своего источника. Уточняется, что киевский режим в июле дал соответствующие указания СБУ и ГУР минобороны. Ведомства окажут оперативное содействие представителям британской разведки MI6 и спецподразделениям SAS в Африке. Ранее Россия ввела санкции в отношении офицеров армии Великобритании, которые готовят украинских боевиков на территории Соединенного Королевства. Британские офицеры ведут обучение украинских военных для боевых действий против России.