Военный обозреватель раскрыл, чем обернется для России конфликт в Африке

Военный обозреватель Шарковский: США развязывают третью мировую на африканском континенте

06 августа 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Если Россия влезет в конфликт между враждующими блоками Африки, то начнется Третья мировая война Фото: Сергей Русанов © URA.RU США развязывают войну между странами Западной Африки. Если это произойдет, то Россия может стать защитником Нигер, Мали, Буркина-Фасо и Гвинея в конфликте со странами ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств — прим. URA.RU). Об этом сообщил военный обозреватель Александр Шарковский. «В Африке определились враждующие блоки новой большой войны. Это с одной стороны — альянс сил государств, входящих в ЭКОВАС. С другой стороны: Нигер, Мали, Буркина-Фасо и Гвинея. Прямо скажу — не густо, придется им искать защиту на стороне. Думаю, что лучшим кандидатом в защитники этих стран будет Россия. Правда есть вероятность, что население многих государств — членов ЭКОВАС не поддержит интервенцию», — написал Шарковский в argumenti.ru. По словам Шарковского, невозможно избежать большой войны в Африке. В нынешних условиях, когда идут боевые действия между НАТО и ВС России на Украине, дополнительный африканский очаг вооруженного противостояния может стать детонатором для Третьей мировой войны, высказался обозреватель. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин показал всему миру, что изолировать Россию не удалось — у страны есть друзья, вместе с которыми она образует большинство. Он отметил, что сотрудничество с африканскими государствами — один из неизменных приоритетов российской внешней политики. Партнерство России и стран Африки приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень, заявил Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США развязывают войну между странами Западной Африки. Если это произойдет, то Россия может стать защитником Нигер, Мали, Буркина-Фасо и Гвинея в конфликте со странами ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств — прим. URA.RU). Об этом сообщил военный обозреватель Александр Шарковский. «В Африке определились враждующие блоки новой большой войны. Это с одной стороны — альянс сил государств, входящих в ЭКОВАС. С другой стороны: Нигер, Мали, Буркина-Фасо и Гвинея. Прямо скажу — не густо, придется им искать защиту на стороне. Думаю, что лучшим кандидатом в защитники этих стран будет Россия. Правда есть вероятность, что население многих государств — членов ЭКОВАС не поддержит интервенцию», — написал Шарковский в argumenti.ru. По словам Шарковского, невозможно избежать большой войны в Африке. В нынешних условиях, когда идут боевые действия между НАТО и ВС России на Украине, дополнительный африканский очаг вооруженного противостояния может стать детонатором для Третьей мировой войны, высказался обозреватель. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин показал всему миру, что изолировать Россию не удалось — у страны есть друзья, вместе с которыми она образует большинство. Он отметил, что сотрудничество с африканскими государствами — один из неизменных приоритетов российской внешней политики. Партнерство России и стран Африки приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень, заявил Путин.