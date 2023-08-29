Песков назвал большим успехом испытания импортозамещенного Суперджета

Песков отреагировал на первый полет импортозамещенного Суперджета

29 августа 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал большим успехом испытания импортозамещенного Суперджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле назвали большим успехом российских авиастроителей первый полет импортозамещенного SJ-100. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это произошло в рекордно сжатые сроки. «Можно поздравить наших авиастроителей с этим успехом. Это большой успех, потому что освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины происходит в рекордно сжатые сроки. Но работа еще не закончена: предстоит оснастить эту машину отечественными двигателями. Президент детально знает график импортозамещения в авиации. Тема чрезвычайно важная с учетом географии нашей страны», — заявил Песков. Он также отметил, что пока в планах Путина нет посещения авиастроительного завода в Комсомольске-на-Амуре, где и создали SJ-100. «Но президент держит руку на пульсе», — заверил представитель Кремля. Ближнемагистральный российский самолет SJ-100, в производстве которого были использованы отечественные узлы и агрегаты, впервые поднялся в небо в Комсомольске-на-Амуре. Пилоты проверили работу всех систем, управляемость и устойчивость лайнера в воздухе. Полет длился 54 минуты на высоте до 3 тысяч метров. Скорость самолета не превышала 343 км/ч.

В Кремле назвали большим успехом российских авиастроителей первый полет импортозамещенного SJ-100. Как сказал, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это произошло в рекордно сжатые сроки. «Можно поздравить наших авиастроителей с этим успехом. Это большой успех, потому что освоение новых технологий, производство новых деталей и узлов этой машины происходит в рекордно сжатые сроки. Но работа еще не закончена: предстоит оснастить эту машину отечественными двигателями. Президент детально знает график импортозамещения в авиации. Тема чрезвычайно важная с учетом географии нашей страны», — заявил Песков. Он также отметил, что пока в планах Путина нет посещения авиастроительного завода в Комсомольске-на-Амуре, где и создали SJ-100. «Но президент держит руку на пульсе», — заверил представитель Кремля. Ближнемагистральный российский самолет SJ-100, в производстве которого были использованы отечественные узлы и агрегаты, впервые поднялся в небо в Комсомольске-на-Амуре. Пилоты проверили работу всех систем, управляемость и устойчивость лайнера в воздухе. Полет длился 54 минуты на высоте до 3 тысяч метров. Скорость самолета не превышала 343 км/ч.