Пьяный россиянин в военной форме взорвал гранату рядом с детьми

Мужчина решил показать детям взрыв светошумовой гранаты, пишет Baza
В Казани пьяный мужчина в военной форме играл со светошумовой гранатой рядом с детьми. Мужчина кинул гранату у подъезда, что вызвало громкий шум.
«Мужчина в военной форме взорвал светошумовую гранату у подъезда рядом с детьми», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что он предложил двум мальчикам кинуть гранату в кусты, уверяя их, что это будет громко и сработает сигнализация.
Мужчина кинул гранату у подъезда, вызвав громкий звук. Однако женщина, стоявшая у домофона, начала кричать на него, выражая свое возмущение, передали в telegram-канале.
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