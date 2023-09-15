Пьяный россиянин в военной форме взорвал гранату рядом с детьми

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Мужчина решил показать детям взрыв светошумовой гранаты, пишет Baza
Мужчина решил показать детям взрыв светошумовой гранаты, пишет Baza Фото:

В Казани пьяный мужчина в военной форме играл со светошумовой гранатой рядом с детьми. Мужчина кинул гранату у подъезда, что вызвало громкий шум.

«Мужчина в военной форме взорвал светошумовую гранату у подъезда рядом с детьми», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что он предложил двум мальчикам кинуть гранату в кусты, уверяя их, что это будет громко и сработает сигнализация.

Мужчина кинул гранату у подъезда, вызвав громкий звук. Однако женщина, стоявшая у домофона, начала кричать на него, выражая свое возмущение, передали в telegram-канале.

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В Казани пьяный мужчина в военной форме играл со светошумовой гранатой рядом с детьми. Мужчина кинул гранату у подъезда, что вызвало громкий шум. «Мужчина в военной форме взорвал светошумовую гранату у подъезда рядом с детьми», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что он предложил двум мальчикам кинуть гранату в кусты, уверяя их, что это будет громко и сработает сигнализация. Мужчина кинул гранату у подъезда, вызвав громкий звук. Однако женщина, стоявшая у домофона, начала кричать на него, выражая свое возмущение, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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