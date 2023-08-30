Baza: дезертир, угрожавший взорвать гранату на трассе, покончил с собой

Дезертир, угрожавший взорвать гранату в Башкирии, покончил с собой
Дезертир, который угрожал взорвать гранату в Башкирии и сдался после переговоров с главой региона Радием Хабировым, совершил самоубийство. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Сегодня Ильдар покончил с собой», — пишет Baza. Там отметили, что это произошло в СИЗО-1 в Уфе.
Дезертир сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу в Башкирии. Его должны были судить по статье за оставление части. Мужчина достал гранату и угрожал взрывом, но сдался полиции после переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым, передает RT.
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