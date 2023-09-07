Baza: в Ростове мужчина в военной форме угрожает взорвать пункт сбора гумпомощи

Военный угрожал взорвать пункт сбора гумпомощи гранатой
В Ростове-на-Дону мужчина в военной форме угрожал взорвать пункт сбора гуманитарной помощи, если люди не уйдут оттуда через полчаса. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Он положил гранату на стол и угрожал взорвать собравшихся, если они не уйдут с места за полчаса», — пишет telegram-канал Baza. Там сообщают, что мужчина пришел на место сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО на Таганрогской улице. После угроз военный ушел.
URA.RU направило запрос в УФСБ РФ по Ростовской области. Ответ ожидается.
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