Baza: в Ростове мужчина в военной форме угрожает взорвать пункт сбора гумпомощи

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, граната в руке, сво, армия россии, штурмовики
Военный угрожал взорвать пункт сбора гумпомощи гранатой Фото:

В Ростове-на-Дону мужчина в военной форме угрожал взорвать пункт сбора гуманитарной помощи, если люди не уйдут оттуда через полчаса. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Он положил гранату на стол и угрожал взорвать собравшихся, если они не уйдут с места за полчаса», — пишет telegram-канал Baza. Там сообщают, что мужчина пришел на место сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО на Таганрогской улице. После угроз военный ушел.

URA.RU направило запрос в УФСБ РФ по Ростовской области. Ответ ожидается.

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В Ростове-на-Дону мужчина в военной форме угрожал взорвать пункт сбора гуманитарной помощи, если люди не уйдут оттуда через полчаса. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Он положил гранату на стол и угрожал взорвать собравшихся, если они не уйдут с места за полчаса», — пишет telegram-канал Baza. Там сообщают, что мужчина пришел на место сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО на Таганрогской улице. После угроз военный ушел. URA.RU направило запрос в УФСБ РФ по Ростовской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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