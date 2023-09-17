Экономист назвал процент по кредитам после решения ЦБ повысить ключевую ставку

«Газета.ru»: ставка по ипотечным кредитам будет начинаться от 15,5%
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Минимальный процент по кредитам вырастет из-за повышения ключевой ставки Фото:

После повышения ключевой ставки Центробанком минимальный процент по потребительским кредитам может составить от 15,5 до 16%. Об этом рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Возможны какие-то предложения со скидками на первый месяц и возвратами типа кэшбэков. Ставка по ипотечным кредитам может начинаться от 15%, если не учитывать государственные программы и предложения от застройщиков», — рассказала «Газете.ru» Коваленко.

В интервью изданию Коваленко затруднилась назвать верхний порог по ипотеке. «Все будет зависеть от условий выдачи ипотеки, а также возраста и дохода клиента», — подчеркнул эксперт.

Ранее Центробанк России повысил ключевую ставку до 13%. По словам аналитиков это вызвано условиями рынка и желанием укрепить рубль.

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После повышения ключевой ставки Центробанком минимальный процент по потребительским кредитам может составить от 15,5 до 16%. Об этом рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. «Возможны какие-то предложения со скидками на первый месяц и возвратами типа кэшбэков. Ставка по ипотечным кредитам может начинаться от 15%, если не учитывать государственные программы и предложения от застройщиков», — рассказала «Газете.ru» Коваленко. В интервью изданию Коваленко затруднилась назвать верхний порог по ипотеке. «Все будет зависеть от условий выдачи ипотеки, а также возраста и дохода клиента», — подчеркнул эксперт. Ранее Центробанк России повысил ключевую ставку до 13%. По словам аналитиков это вызвано условиями рынка и желанием укрепить рубль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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