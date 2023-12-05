Байден назвал причину, почему хочет оставаться президентом США еще 4 года

Байден заявил о желании помешать Трампу стать президентом США

06 декабря 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Байден намерен противостоять экс-президенту США Дональду Трампу Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден заявил, что хочет остаться на посту главы государства еще на 4 года из-за того, что на эту должность будет баллотироваться Дональд Трамп. Об этом Байден заявил, выступая на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании. «Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — передает слова Джо Байдена РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке — это крестовый поход против Байдена, передает RT. Бизнесмен отметил, что нынешний американский лидер разрушает демократию в стране.

Президент США Джо Байден заявил, что хочет остаться на посту главы государства еще на 4 года из-за того, что на эту должность будет баллотироваться Дональд Трамп. Об этом Байден заявил, выступая на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании. «Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — передает слова Джо Байдена РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке — это крестовый поход против Байдена, передает RT. Бизнесмен отметил, что нынешний американский лидер разрушает демократию в стране.