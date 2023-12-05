Байден назвал причину, почему хочет оставаться президентом США еще 4 года

Байден намерен противостоять экс-президенту США Дональду Трампу
Президент США Джо Байден заявил, что хочет остаться на посту главы государства еще на 4 года из-за того, что на эту должность будет баллотироваться Дональд Трамп. Об этом Байден заявил, выступая на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании.
«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — передает слова Джо Байдена РИА Новости.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке — это крестовый поход против Байдена, передает RT. Бизнесмен отметил, что нынешний американский лидер разрушает демократию в стране.
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