05 декабря 2023

Байден назвал причину, почему хочет оставаться президентом США еще 4 года

Байден заявил о желании помешать Трампу стать президентом США
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Байден намерен противостоять экс-президенту США Дональду Трампу Фото:

Президент США Джо Байден заявил, что хочет остаться на посту главы государства еще на 4 года из-за того, что на эту должность будет баллотироваться Дональд Трамп. Об этом Байден заявил, выступая на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании.

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — передает слова Джо Байдена РИА Новости.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке — это крестовый поход против Байдена, передает RT. Бизнесмен отметил, что нынешний американский лидер разрушает демократию в стране.

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Президент США Джо Байден заявил, что хочет остаться на посту главы государства еще на 4 года из-за того, что на эту должность будет баллотироваться Дональд Трамп. Об этом Байден заявил, выступая на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании. «Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — передает слова Джо Байдена РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке — это крестовый поход против Байдена, передает RT. Бизнесмен отметил, что нынешний американский лидер разрушает демократию в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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