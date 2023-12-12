Кремль: гуманитарная помощь палестинцам под огнем невозможна

В условиях непрекращающихся боевых действий оказание реальной гуманитарной помощи жителям сектора Газа невозможно. Нужны серьезные усилия для этого, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о продолжении накачивания Израиля американским вооружением и инструментах воздействия мировой общественности на ситуацию, в которой оказались мирные жители.
«Мы видим, что боевые действия были возобновлены. Та гуманитарная ситуация, которая имеет место в Газе, является объектом пристального внимания многих стран мира. Здесь потребуются действительно усилия и серьезные шаги, чтобы быстро оказать палестинцам помощь. Пока грохочут пушки, сделать это практически невозможно», — подчеркнул Песков.
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат поставлять вооружения Израилю до полного уничтожения ХАМАС. При этом он заявил, что США возглавляют «всемирную инициативу по гуманитарной помощи мирным палестинцам и что нужно защищать гражданских».
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