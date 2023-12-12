Кремль: гуманитарная помощь палестинцам под огнем невозможна

Кремль: помощь палестинцам в условиях боевых действий невозможна
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Кремль: гуманитарная помощь палестинцам под огнем невозможна Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В условиях непрекращающихся боевых действий оказание реальной гуманитарной помощи жителям сектора Газа невозможно. Нужны серьезные усилия для этого, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о продолжении накачивания Израиля американским вооружением и инструментах воздействия мировой общественности на ситуацию, в которой оказались мирные жители.

«Мы видим, что боевые действия были возобновлены. Та гуманитарная ситуация, которая имеет место в Газе, является объектом пристального внимания многих стран мира. Здесь потребуются действительно усилия и серьезные шаги, чтобы быстро оказать палестинцам помощь. Пока грохочут пушки, сделать это практически невозможно», — подчеркнул Песков.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат поставлять вооружения Израилю до полного уничтожения ХАМАС. При этом он заявил, что США возглавляют «всемирную инициативу по гуманитарной помощи мирным палестинцам и что нужно защищать гражданских».

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В условиях непрекращающихся боевых действий оказание реальной гуманитарной помощи жителям сектора Газа невозможно. Нужны серьезные усилия для этого, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о продолжении накачивания Израиля американским вооружением и инструментах воздействия мировой общественности на ситуацию, в которой оказались мирные жители. «Мы видим, что боевые действия были возобновлены. Та гуманитарная ситуация, которая имеет место в Газе, является объектом пристального внимания многих стран мира. Здесь потребуются действительно усилия и серьезные шаги, чтобы быстро оказать палестинцам помощь. Пока грохочут пушки, сделать это практически невозможно», — подчеркнул Песков. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат поставлять вооружения Израилю до полного уничтожения ХАМАС. При этом он заявил, что США возглавляют «всемирную инициативу по гуманитарной помощи мирным палестинцам и что нужно защищать гражданских».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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