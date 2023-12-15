Песков не ответил на вопрос об обмене заключенными с США

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков: Путин уже ответил на вопрос об обмене заключенными Фото:

Россия будет сотрудничать с США по активному обмену заключенными только после нормализации отношений между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Вчера президент фактически ответил [на этот вопрос] (глава РФ Владимир Путин говорил, что обмен заключенными будет только после нормализации отношений — прим. URA.RU). Мне нечего добавить», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Россия будет сотрудничать с США по активному обмену заключенными только после нормализации отношений между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Вчера президент фактически ответил [на этот вопрос] (глава РФ Владимир Путин говорил, что обмен заключенными будет только после нормализации отношений — прим. URA.RU). Мне нечего добавить», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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