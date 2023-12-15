Песков не ответил на вопрос об обмене заключенными с США

15 декабря 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Песков: Путин уже ответил на вопрос об обмене заключенными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет сотрудничать с США по активному обмену заключенными только после нормализации отношений между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Вчера президент фактически ответил [на этот вопрос] (глава РФ Владимир Путин говорил, что обмен заключенными будет только после нормализации отношений — прим. URA.RU). Мне нечего добавить», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Россия будет сотрудничать с США по активному обмену заключенными только после нормализации отношений между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Вчера президент фактически ответил [на этот вопрос] (глава РФ Владимир Путин говорил, что обмен заключенными будет только после нормализации отношений — прим. URA.RU). Мне нечего добавить», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.