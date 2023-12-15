Песков не ответил на вопрос об обмене заключенными с США

Песков: Путин уже ответил на вопрос об обмене заключенными
Россия будет сотрудничать с США по активному обмену заключенными только после нормализации отношений между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Вчера президент фактически ответил [на этот вопрос] (глава РФ Владимир Путин говорил, что обмен заключенными будет только после нормализации отношений — прим. URA.RU). Мне нечего добавить», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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