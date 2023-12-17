На Украине арестовали депутата, взорвавшего гранаты в Закарпатье

18 декабря 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Депутат не возразил против ходатайства прокурора взять подозреваемого под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU В Закарпатской области суд заключил под стражу местного депутата Сергея Батрина, взорвавшего три гранаты на заседании Керецковского сельсовета. Об этом говорится в сообщении на странице Ужгородского районного суда. «Была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета», — говорится в сообщении. Депутат не возразил против ходатайства прокурора взять его под стражу. 15 декабря украинский депутат от партии «Слуга народа» Батрин подорвал три гранаты во время заседания сельхозсовета. На поступок он решился из-за разногласий по бюджету. Примечательно, что лидером партии является лично президент страны Владимир Зеленский. Бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что подрыв гранаты Батриным в Закарпатье может стать предвестником начала гражданской войны в стране.

В Закарпатской области суд заключил под стражу местного депутата Сергея Батрина, взорвавшего три гранаты на заседании Керецковского сельсовета. Об этом говорится в сообщении на странице Ужгородского районного суда. «Была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета», — говорится в сообщении. Депутат не возразил против ходатайства прокурора взять его под стражу. 15 декабря украинский депутат от партии «Слуга народа» Батрин подорвал три гранаты во время заседания сельхозсовета. На поступок он решился из-за разногласий по бюджету. Примечательно, что лидером партии является лично президент страны Владимир Зеленский. Бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что подрыв гранаты Батриным в Закарпатье может стать предвестником начала гражданской войны в стране.