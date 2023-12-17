17 декабря 2023

На Западе испугались смертоносной российской ракеты

Mirror: Запад не сможет остановить российский комплекс «Авангард»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, оружие, ярс, тополь, stock, СНВ, ДСНВ, ядерное
Великобритания обеспокоена российским комплексом «Авангард» Фото:

В Великобритании обратили внимание на российский ракетный комплекс «Авангард». Он способен поразить практически любой объект на планете за 30 секунд. Это единственное оружие в мире, которое Запад не сможет остановить, пишет газета Mirror.

«Президент России Владимир Путин сегодня насмехался над Западом, вооружая комплекс „Авангард“. <…> Он совершает стрельбу за пределами земной атмосферы и поражает множество целей на планете менее чем за 30 минут. Это единственное оружие такого рода в мире», — пишет издание. Комплекс способен запускать ракеты, которые будут лететь в 27 раз быстрее скорости звука. «У Запада нет средств остановить его», — передают журналисты слова российского президента.

Комплекс «Авангард» был представлен еще в 2018 году. В июне 2023 года Путин говорил, что ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью заменят старое вооружение ВС РФ. Ракеты можно запустить даже в космос, передает «Национальная служба новостей». На Западе также были обеспокоены российским стратегическим ракетным комплексом «Сармат». Журналисты писали, что данное оружие способно «стереть Великобританию с лица земли» за шесть минут.

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В Великобритании обратили внимание на российский ракетный комплекс «Авангард». Он способен поразить практически любой объект на планете за 30 секунд. Это единственное оружие в мире, которое Запад не сможет остановить, пишет газета Mirror. «Президент России Владимир Путин сегодня насмехался над Западом, вооружая комплекс „Авангард“. <…> Он совершает стрельбу за пределами земной атмосферы и поражает множество целей на планете менее чем за 30 минут. Это единственное оружие такого рода в мире», — пишет издание. Комплекс способен запускать ракеты, которые будут лететь в 27 раз быстрее скорости звука. «У Запада нет средств остановить его», — передают журналисты слова российского президента. Комплекс «Авангард» был представлен еще в 2018 году. В июне 2023 года Путин говорил, что ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью заменят старое вооружение ВС РФ. Ракеты можно запустить даже в космос, передает «Национальная служба новостей». На Западе также были обеспокоены российским стратегическим ракетным комплексом «Сармат». Журналисты писали, что данное оружие способно «стереть Великобританию с лица земли» за шесть минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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