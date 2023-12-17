На Западе испугались смертоносной российской ракеты

Mirror: Запад не сможет остановить российский комплекс «Авангард»

18 декабря 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Великобритания обеспокоена российским комплексом «Авангард» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В Великобритании обратили внимание на российский ракетный комплекс «Авангард». Он способен поразить практически любой объект на планете за 30 секунд. Это единственное оружие в мире, которое Запад не сможет остановить, пишет газета Mirror. «Президент России Владимир Путин сегодня насмехался над Западом, вооружая комплекс „Авангард“. <…> Он совершает стрельбу за пределами земной атмосферы и поражает множество целей на планете менее чем за 30 минут. Это единственное оружие такого рода в мире», — пишет издание . Комплекс способен запускать ракеты, которые будут лететь в 27 раз быстрее скорости звука. «У Запада нет средств остановить его», — передают журналисты слова российского президента. Комплекс «Авангард» был представлен еще в 2018 году. В июне 2023 года Путин говорил, что ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью заменят старое вооружение ВС РФ. Ракеты можно запустить даже в космос, передает «Национальная служба новостей». На Западе также были обеспокоены российским стратегическим ракетным комплексом «Сармат». Журналисты писали, что данное оружие способно «стереть Великобританию с лица земли» за шесть минут.

В Великобритании обратили внимание на российский ракетный комплекс «Авангард». Он способен поразить практически любой объект на планете за 30 секунд. Это единственное оружие в мире, которое Запад не сможет остановить, пишет газета Mirror. «Президент России Владимир Путин сегодня насмехался над Западом, вооружая комплекс „Авангард“. <…> Он совершает стрельбу за пределами земной атмосферы и поражает множество целей на планете менее чем за 30 минут. Это единственное оружие такого рода в мире», — пишет издание. Комплекс способен запускать ракеты, которые будут лететь в 27 раз быстрее скорости звука. «У Запада нет средств остановить его», — передают журналисты слова российского президента. Комплекс «Авангард» был представлен еще в 2018 году. В июне 2023 года Путин говорил, что ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью заменят старое вооружение ВС РФ. Ракеты можно запустить даже в космос, передает «Национальная служба новостей». На Западе также были обеспокоены российским стратегическим ракетным комплексом «Сармат». Журналисты писали, что данное оружие способно «стереть Великобританию с лица земли» за шесть минут.