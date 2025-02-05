Опубликованы первые кадры обмена военнопленными между Украиной и Россией

Появились первые кадры обмена военнопленными между Украиной и Россией. В результате были освобождены 150 российских военнослужащих.
«150 российских военных вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории», — сообщает Минобороны РФ. Согласно информации ведомства, Объединенные Арабские Эмираты выступили в роли посредника в процессе обмена.
На данный момент все российские бойцы находятся на территории Беларуси. Всем возвращенным военнослужащим России сейчас предоставляется необходимая медицинская и психологическая поддержка, после чего их планируется отправить в Россию.
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