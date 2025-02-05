Опубликованы первые кадры обмена военнопленными между Украиной и Россией

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Россия и Украина 5 февраля организовали масштабный обмен военнопленными
Россия и Украина 5 февраля организовали масштабный обмен военнопленными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появились первые кадры обмена военнопленными между Украиной и Россией. В результате были освобождены 150 российских военнослужащих.

«150 российских военных вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории», — сообщает Минобороны РФ. Согласно информации ведомства, Объединенные Арабские Эмираты выступили в роли посредника в процессе обмена.

На данный момент все российские бойцы находятся на территории Беларуси. Всем возвращенным военнослужащим России сейчас предоставляется необходимая медицинская и психологическая поддержка, после чего их планируется отправить в Россию.

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Появились первые кадры обмена военнопленными между Украиной и Россией. В результате были освобождены 150 российских военнослужащих. «150 российских военных вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории», — сообщает Минобороны РФ. Согласно информации ведомства, Объединенные Арабские Эмираты выступили в роли посредника в процессе обмена. На данный момент все российские бойцы находятся на территории Беларуси. Всем возвращенным военнослужащим России сейчас предоставляется необходимая медицинская и психологическая поддержка, после чего их планируется отправить в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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