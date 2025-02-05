На видео попал смертельный «танец» украинского и российского дронов в небе ЛНР

В соцсетях распространилось видео с воздушными битвами российских беспилотников с украинскими дронами «Баба яга» в небе Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующие кадры «последнего танца» опубликовало Минобороны РФ.
На кадрах идет нарезка фрагментов того, как дроны РФ таранят украинские беспилотники. Съемка ведется от лица оператора дрона РФ. Военкоры называют такие столкновения «последним танцем». Операторы выявляют и обезвреживают дроны. Для этого в том числе используются и средства радиоэлектронной борьбы.
Киев неоднократно используют беспилотники для атак на российские территории. Порой такие инциденты приводят к жертвам. Ранее в ДНР в результате прилета украинского дрона «Баба-яга» погибли люди — две женщины. На днях силы ПВО ВС РФ сбили 70 украинских БПЛА за ночь, передает RT.
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