Алаудинов рассказал, когда закончится СВО

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что окончательно конфликт на Украине закончится уже в 2025 году. Об этом он рассказал во время общения с украинскими военнопленными.
«Я тоже думаю, что в этом году уже война, она однозначно закончится», — подчеркнул Алаудинов во время общения с пленными бойцами ВСУ. Данную беседу опубликовал глава чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
Тот подчеркнул, что физическое состояние пленных является хорошим. Он добавил, что ВС РФ не воюют с безоружными. Поэтому Кадыров призвал всех, у кого в руках оружие, сложить его.
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