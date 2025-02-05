Алаудинов рассказал, когда закончится СВО

Алаудинов: СВО закончится в 2025 году
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Апти Алаудинов подчеркнул что СВО на Украине завершится в 2025 году
Апти Алаудинов подчеркнул что СВО на Украине завершится в 2025 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что окончательно конфликт на Украине закончится уже в 2025 году. Об этом он рассказал во время общения с украинскими военнопленными. 

«Я тоже думаю, что в этом году уже война, она однозначно закончится», — подчеркнул Алаудинов во время общения с пленными бойцами ВСУ. Данную беседу опубликовал глава чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Тот подчеркнул, что физическое состояние пленных является хорошим. Он добавил, что ВС РФ не воюют с безоружными. Поэтому Кадыров призвал всех, у кого в руках оружие, сложить его.

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что окончательно конфликт на Украине закончится уже в 2025 году. Об этом он рассказал во время общения с украинскими военнопленными.  «Я тоже думаю, что в этом году уже война, она однозначно закончится», — подчеркнул Алаудинов во время общения с пленными бойцами ВСУ. Данную беседу опубликовал глава чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Тот подчеркнул, что физическое состояние пленных является хорошим. Он добавил, что ВС РФ не воюют с безоружными. Поэтому Кадыров призвал всех, у кого в руках оружие, сложить его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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