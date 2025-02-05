Якушев обозначил основные задачи первичек «Единой России»

Якушев: первички «Единой России» должны сотрудничать с депутатами в регионах
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Первичные отделения «Единой России» должны сотрудничать с муниципальными депутатами в интересах россиян, подчеркнул Владимир Якушев
Первичные отделения «Единой России» должны сотрудничать с муниципальными депутатами в интересах россиян, подчеркнул Владимир Якушев Фото:

Руководители первичных отделений «Единой России» должны работать вместе с муниципальными депутатами над решением задач в интересах простых граждан. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он отметил, что такое взаимодействие должно стать обязательным. 

«Важная мотивация для руководителей первичных отделений — связка с муниципальными депутатами. Это люди, которые наделены полномочиями, непосредственно решают вопросы местного значения, связанные с благоустройством, вывозом мусора, работой жилищно-коммунального хозяйства. У нас в стране — 170 тысяч депутатов „Единой России“ муниципального уровня. Многие руководители муниципалитетов являются членами партии. И они должны обращать внимание на работу первичек, иметь с ними обязательный контакт», — сказал Владимир Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. 

Он подчеркнул, что перед первичками сейчас стоит наиболее важная задача — взаимодействие с россиянами. В том числе важно и то, чтобы вся партийная мощь была задействована в работе над оказанием поддержки спецоперации на Украине. 

Якушев отметил, что комплексные мероприятия, проведенные с первичными организациями, стали результатом Года первичек, инициированного партией в 2024 году. Было обновлено уставное положение первичных отделений «Единой России», а также принято решение о возобновлении проведения конкурса проектов на уровне первичек. «Победителей определят региональные советы первичек. Они же будут распределять средства на реализацию конкретных инициатив», — сказал Якушев.

По его словам, партия ведет активную подготовку к выборам-2026. Для этого также необходимо проводить интенсивное взаимодействие с горожанами для решения важных вопросов, добавил секретарь Генсовета партии. Он также подчеркнул, что уже сейчас партия способствует решению наиболее острых проблем в Херсонской области.

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Руководители первичных отделений «Единой России» должны работать вместе с муниципальными депутатами над решением задач в интересах простых граждан. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он отметил, что такое взаимодействие должно стать обязательным.  «Важная мотивация для руководителей первичных отделений — связка с муниципальными депутатами. Это люди, которые наделены полномочиями, непосредственно решают вопросы местного значения, связанные с благоустройством, вывозом мусора, работой жилищно-коммунального хозяйства. У нас в стране — 170 тысяч депутатов „Единой России“ муниципального уровня. Многие руководители муниципалитетов являются членами партии. И они должны обращать внимание на работу первичек, иметь с ними обязательный контакт», — сказал Владимир Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте партии.  Он подчеркнул, что перед первичками сейчас стоит наиболее важная задача — взаимодействие с россиянами. В том числе важно и то, чтобы вся партийная мощь была задействована в работе над оказанием поддержки спецоперации на Украине.  Якушев отметил, что комплексные мероприятия, проведенные с первичными организациями, стали результатом Года первичек, инициированного партией в 2024 году. Было обновлено уставное положение первичных отделений «Единой России», а также принято решение о возобновлении проведения конкурса проектов на уровне первичек. «Победителей определят региональные советы первичек. Они же будут распределять средства на реализацию конкретных инициатив», — сказал Якушев. По его словам, партия ведет активную подготовку к выборам-2026. Для этого также необходимо проводить интенсивное взаимодействие с горожанами для решения важных вопросов, добавил секретарь Генсовета партии. Он также подчеркнул, что уже сейчас партия способствует решению наиболее острых проблем в Херсонской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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