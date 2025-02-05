Для похудения и против стресса: как выбрать качественный творог

Творог — один из главных продуктов на любом семейном столе. Ассортимент творога в магазинах огромный — рассыпчатый, зерненый, белоснежный обезжиренный. В беседе с URA.RU диетологи рассказали, как правильно выбрать качественный творог, о его полезных и вредных свойствах.
Виды творога: по жирности и внешнему виду
Творог делится на несколько видов в зависимости от жирности и способов приготовления, сообщила диетолог Дарья Русакова. По жирности самым калорийным и питательным считается творог жирностью 19-23%. Он содержит полноценный молочный белок, большое количество незаменимой аминокислоты, полезной для печени.
Классический творог (4-18%) чуть менее питательный, чем «жирный» продукт, но не уступающий ему по количеству полезных веществ в составе. Нежирный творог 2-3,8% жирности часто используется для коррекции питания в период реабилитации после перенесенных болезней, подходит для детей, пожилых людей, кормящих матерей. Обезжиренный творог (0-1,8%) используется для диетического питания.
По внешнему виду творог делится:
- Диетический. Получается из обезжиренной основы, хорошо сочетается с овощами и зеленью.
- Столовый. Имеет мелкое зерно и «сухую» консистенцию и оптимален для горячих сырников и запеканок.
- Мягкий. Имеет кремообразную консистенцию и сливочный вкус.
- Зернистый. Нечто среднее между диетическим и мягким творогом и состоит из крупных зерен с мягкой структурой.
Калорийность творога
Калорийность 100 грамм творога зависит от его жирности:
- Жирность 3%. В таком твороге содержится 145 калл, 21 г белка, 5 г жира и 3 г углеводов.
- Жирность 14%. В 100 граммах зернёного творога со сливками такой жирности — 113 калл, 13 г белка, 6 г жира и 1 г углеводов.
- Жирность 19%. В 100 граммах творога такой жирности — 178 калл, 16 г белка, 11 г жира и 3 г углеводов. .
Чем полезен творог: витамины
Творог богат белком, кальцием и витаминами группы B, что делает его полезным для укрепления костей и мышц, сообщает специалист. Он способствует улучшению работы пищеварительной системы благодаря содержанию пробиотиков. «Творог может быть полезен при снижении веса, так как помогает удерживать чувство сытости», — заявила диетолог. Творог способен снимать волнение и устранять последствия стресса за счет синтеза серотонина
Кальций и фосфор
В твороге содержится много кальция и фосфора, которые важны и для детей, и для взрослых. Если регулярно есть творог, зубы меньше подвергаются кариесу. Это также прекрасная профилактика переломов, артрита и остеопороза, сообщили в Роспотребнадзоре.
Содержания кальция в 100 гр творога (2% жирность) — 83 мг (8% суточной нормы). Содержание фосфора — 159 мг (16% суточной нормы).
Метионин
Метионин — аминокислота, которая помогает сжигать жиры в организме. Она играет существенную роль в поддержании нормального веса и помогает избежать жировой болезни печени.
Содержания метионина в100 гр творога (2% жирность) — 0,3 гр.
Магний
Магний рекомендован людям, которые находятся в состоянии стресса, интенсивных физических и умственных нагрузок.
Содержания магния в100 гр творога (2% жирность) — 9 мг (2% суточной нормы)
Селен
В твороге много селена — около 50% суточной нормы в 100 граммах. Этот элемент важен для нормальной работы щитовидной железы, в частности он является неотъемлемым компонентом ферментов, которые обеспечивают преобразование тиреоидного гормона T4 в его более активную форму T3.
Содержания селена в100 гр творога (2% жирность)- 11,9 мкг.
Витамин А и Е
В твороге присутствует витамин А, который важен для здоровья кожи. Он укрепляет кости, защищает от респираторных заболеваний. Витамин Е позволяет улучшить питание кожи и волос, снизить их сухость, укрепить ногти. Благодаря этому свойству его включают в состав лечебной и профилактической косметики и рекомендуют употреблять богатые им продукты при заболеваниях кожи.
Содержания витамина А в100 гр творога (2% жирность) — 68 мкг; витамина Е — 0,1 мкг
Фолиевая кислота
Улучшает здоровье пищеварительной системы, укрепляет защитные функции организма. Предотвращает различные гинекологические заболевания. Фолаты оказывают такое же действие, как эстрогены, снижают колебания артериального давления.
Содержания фолиевой кислоты в100 гр творога (2% жирность) — 40 мкг.
Железо
Это важный компонент гемоглобина. Железо помогает поддерживать многие важные функции организма, влияя на уровень жизненной энергии, концентрацию внимания, желудочно-кишечные процессы, иммунную систему.
Содержание железа в 100 г творога (2% жирность) составляет 0,4 мг.
Натрий, медь и цинк
Натрий играет большую роль в обмене веществ, медь участвует в синтезе гемоглобина, необходим для роста костей и формирования соединительной ткани. Цинк входит в состав всех тканей, влияет на функцию поджелудочной железы и жировой обмен, способствует нормальному росту молодого организма.
Содержание натрия, меди и цинка в 100 г творога:
- Натрий: 364 мг (16% от суточной нормы).
- Медь: 0,03 мг (3,2% от суточной нормы).
- Цинк: 0,4 мг (3,6% от суточной нормы).
В чем вред творога
Качественный творог должен быть рассыпчатым и немного влажным, заявила Дарья Русакова. Она отметила, что липкая и однородная масса говорит о наличии пальмового масла.
"При фальсификации в творог, помимо растительных жиров, может быть добавлен крахмал, проверить это можно пробой с йодом – посинеет. Творожные сырки и сладкие продукты из творога не приносят пользы – в них много калорий за счет жира и сахара, а кальций усваивается плохо", — сообщила эксперт.
Диетолог Ольга Ромашина сообщила, что творог может быть вреден при непереносимости лактозы, а также при наличии некоторых заболеваний. «При наличии заболеваний почек или желчного пузыря рекомендуется ограничить его потребление из-за высокого содержания кальция. Аллергия на молочные продукты также является противопоказанием, — рассказала специалист.
Когда и сколько лучше употреблять творог
Творог лучше всего употреблять на завтрак или в качестве перекуса между основными приемами пищи, сообщила Ольга Ромашина. По ее словам, оптимальная порция творога составляет около 150-200 грамм в день.
"Творог можно есть чаще, но важно следить за общим количеством белка в рационе. Употреблять этот продукт можно в любом возрасте, учитывая индивидуальные особенности. В рацион детей можно вводить с 1 года, соблюдая осторожность и постепенно", — сообщила диетолог.
Употреблять творог можно как на завтрак, так и на ужин. Научно доказано — кальций из творога усваивается лучше в вечернее время.
Где покупать качественный творог
Творог не рекомендуется приобретать у непроверенных продавцов или в неофициальных точках продажи, сообщили на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркивают, что шанс купить безопасный и качественный продукт в магазине значительно выше по сравнению с покупками на рынке или в местах мелкорозничной торговли.
«Продукция, поступающая в торговые сети, обычно производится крупными компаниями и проходит строгий контроль на всех этапах производства и продажи. Кроме того, в магазинах можно непосредственно убедиться в условиях хранения товара», — отметили в ведомстве. Уточняется, что температура в холодильных витринах, где хранится творог, не должна превышать +6 градусов.
Что должно быть написано в составе творога по ГОСТу
Официально принято классифицировать творог, выработанный традиционным способом, по содержанию в нем жира. В соответствии с ГОСТ по физико-химическим показателям творог должен соответствовать следующим категориям:
- Обезжиренный от 0 до 1,8%.
- Нежирный от 2 до 3,8%.
- Классический от 4 до 18%.
- Жирный от 19 до 23%.
Творог изготавливают из цельного молока, из нормализованного молока, обезжиренного, восстановленного или из их смеси. В состав творога должно входить 14–17% белков, до 18% жира, 2,4–2,8% молочного сахара.
На что обращать внимание при покупке творога?
Упаковка, сроки хранения
При покупке творога диетолог Ромашина рекомендует обратить внимание на упаковку. По ее словам, лучше выбрать продукт в прозрачной упаковке, чтобы видеть его внешний вид. Также важно убедиться, что упаковка герметична и без повреждений.
«Обратите внимание на срок годности и состав. Качественный творог содержит минимальное количество добавок. Идеально, если он состоит только из молока и закваски», — отметила специалист.
Цвет творога
Качественный, правильный творог может быть только белого цвета. Если творог имеет желтоватый оттенок, это указывает на то, что в его составе присутствует растительный жир. Ярко-желтый цвет творога говорит о добавлении красителей. Исключение может составлять творог 18%-й жирности, выработанный из молока в летний сезон. Он может иметь желтоватый оттенок.
Как подделывают творог
Наиболее частый способ фальсификации творога — замена молочного жира на жиры немолочного происхождения, содержащие трансжиры, отмечают на сайте Роспотребнадзора. В природе они встречаются в мясе и молочных продуктах, полученных от жвачных животных (коровы, овцы, козы). Кроме того, одним из частых способов фальсификации является использование при производстве творога компонентов, не указанных в составе: сухого молока, загустителей, стабилизаторов, консервантов и других.
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