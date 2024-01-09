Звезда турецкого сериала «Великолепный век» устроила день рождения в стиле «Маши и медведя». Фото

Мерьем Узерли устроила день рождения дочери в стиле «Маша и Медведь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мерьем Узерли переоделась в персонажа из мультика на день рождения дочери Фото:

Актриса Мерьем Узерли, известная благодаря роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», перевоплотилась в день рождения дочери в ее любимого персонажа. На празднике она появилась в образе девочки Маши из популярного российского мультсериала «Маша и медведь».

На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Узерли опубликовала фото с празднования дня рождения дочери. Актриса и дочь надели костюмы, похожие на одежду Маши из мультфильма. Узерли также украсила дом шарами и декором в тематике мультфильма.

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Актриса Мерьем Узерли, известная благодаря роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», перевоплотилась в день рождения дочери в ее любимого персонажа. На празднике она появилась в образе девочки Маши из популярного российского мультсериала «Маша и медведь». На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Узерли опубликовала фото с празднования дня рождения дочери. Актриса и дочь надели костюмы, похожие на одежду Маши из мультфильма. Узерли также украсила дом шарами и декором в тематике мультфильма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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