Мерьем Узерли переоделась в персонажа из мультика на день рождения дочери
Актриса Мерьем Узерли, известная благодаря роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», перевоплотилась в день рождения дочери в ее любимого персонажа. На празднике она появилась в образе девочки Маши из популярного российского мультсериала «Маша и медведь».
На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Узерли опубликовала фото с празднования дня рождения дочери. Актриса и дочь надели костюмы, похожие на одежду Маши из мультфильма. Узерли также украсила дом шарами и декором в тематике мультфильма.
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