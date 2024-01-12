Глава украинской разведки Буданов обвинил дроны в провале контрнаступления

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Кирилл Буданов заявил, что беспилотники сыграли важную роль в конфликте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев не смог достичь целей контрнаступления из-за беспилотников и минных полей. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов.

«С обеих сторон очень интенсивное использование ударных дронов сделало невозможным наступление как России, так и Украины. Дроны стали новинкой последних лет. Еще один элемент — плотность минных полей, никогда не достигавшаяся со времен Второй мировой войны», — заявил Кирилл Буданов в интервью французской газете Le Monde. Журналист спросил у Буданова, почему «замерз» фронт после летних военных действий.

Перед началом контрнаступления у Минобороны РФ было время, чтобы подготовиться. Была создана укрепленная линия обороны, которая смогла сдержать натиск противника. В нее как раз и входят минные поля.

Также ВС РФ активно развивает военное производство. Как сообщает телеканал 360, модернизированные ударные беспилотники «Куб» способны коренным образом изменить положение дел на фронте. Они могут передвигаться в полной тишине и поражать труднодоступные цели.

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Киев не смог достичь целей контрнаступления из-за беспилотников и минных полей. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов. «С обеих сторон очень интенсивное использование ударных дронов сделало невозможным наступление как России, так и Украины. Дроны стали новинкой последних лет. Еще один элемент — плотность минных полей, никогда не достигавшаяся со времен Второй мировой войны», — заявил Кирилл Буданов в интервью французской газете Le Monde. Журналист спросил у Буданова, почему «замерз» фронт после летних военных действий. Перед началом контрнаступления у Минобороны РФ было время, чтобы подготовиться. Была создана укрепленная линия обороны, которая смогла сдержать натиск противника. В нее как раз и входят минные поля. Также ВС РФ активно развивает военное производство. Как сообщает телеканал 360, модернизированные ударные беспилотники «Куб» способны коренным образом изменить положение дел на фронте. Они могут передвигаться в полной тишине и поражать труднодоступные цели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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