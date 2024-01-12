Глава украинской разведки Буданов обвинил дроны в провале контрнаступления

12 января 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов заявил, что беспилотники сыграли важную роль в конфликте Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не смог достичь целей контрнаступления из-за беспилотников и минных полей. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов. «С обеих сторон очень интенсивное использование ударных дронов сделало невозможным наступление как России, так и Украины. Дроны стали новинкой последних лет. Еще один элемент — плотность минных полей, никогда не достигавшаяся со времен Второй мировой войны», — заявил Кирилл Буданов в интервью французской газете Le Monde . Журналист спросил у Буданова, почему «замерз» фронт после летних военных действий. Перед началом контрнаступления у Минобороны РФ было время, чтобы подготовиться. Была создана укрепленная линия обороны, которая смогла сдержать натиск противника. В нее как раз и входят минные поля. Также ВС РФ активно развивает военное производство. Как сообщает телеканал 360, модернизированные ударные беспилотники «Куб» способны коренным образом изменить положение дел на фронте. Они могут передвигаться в полной тишине и поражать труднодоступные цели.

Киев не смог достичь целей контрнаступления из-за беспилотников и минных полей. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов. «С обеих сторон очень интенсивное использование ударных дронов сделало невозможным наступление как России, так и Украины. Дроны стали новинкой последних лет. Еще один элемент — плотность минных полей, никогда не достигавшаяся со времен Второй мировой войны», — заявил Кирилл Буданов в интервью французской газете Le Monde. Журналист спросил у Буданова, почему «замерз» фронт после летних военных действий. Перед началом контрнаступления у Минобороны РФ было время, чтобы подготовиться. Была создана укрепленная линия обороны, которая смогла сдержать натиск противника. В нее как раз и входят минные поля. Также ВС РФ активно развивает военное производство. Как сообщает телеканал 360, модернизированные ударные беспилотники «Куб» способны коренным образом изменить положение дел на фронте. Они могут передвигаться в полной тишине и поражать труднодоступные цели.