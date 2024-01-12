В ООН дали оценку гибели американского журналиста в тюрьме на Украине
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал смерть американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме преступлением Киева. Об этом зампостпреда сообщил в соцсети.
«Смерть Гонсало Лира является преступлением киевского режима против гражданина США. Это говорит о презрении Киева к свободе слова», — написал в посте Полянский.
Ранее отец американского блогера и журналиста Лиры, который умер в украинской тюрьме, обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и главу Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что посольство США не сделало ничего, чтобы помочь его сыну.
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