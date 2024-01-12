12 января 2024

Полянский назвал смерть американца в тюрьме на Украине преступлением Киева

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, оон,  stock
В ООН дали оценку гибели американского журналиста в тюрьме на Украине Фото:

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал смерть американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме преступлением Киева. Об этом зампостпреда сообщил в соцсети.

«Смерть Гонсало Лира является преступлением киевского режима против гражданина США. Это говорит о презрении Киева к свободе слова», — написал в посте Полянский.

Ранее отец американского блогера и журналиста Лиры, который умер в украинской тюрьме, обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и главу Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что посольство США не сделало ничего, чтобы помочь его сыну.

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал смерть американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме преступлением Киева. Об этом зампостпреда сообщил в соцсети. «Смерть Гонсало Лира является преступлением киевского режима против гражданина США. Это говорит о презрении Киева к свободе слова», — написал в посте Полянский. Ранее отец американского блогера и журналиста Лиры, который умер в украинской тюрьме, обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и главу Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что посольство США не сделало ничего, чтобы помочь его сыну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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