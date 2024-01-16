В Госдуме предложили Киркорову вступиться за памятник «Алеша» в Болгарии

Депутат ГД Нилов: Киркорову надо заступиться за памятник «Алеша» в Болгарии

16 января 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Олег Нилов предложил Филиппу Киркорову спеть песню об Алеше, чтобы высказать позицию по поводу сноса памятника Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Депутат Госдумы Олег Нилов предложил артисту Филиппу Киркорову и его отцу высказать свои позиции на поводу сноса памятника «Алеша» в Болгарии. Об этом Нилов заявил на первом пленарном заседании Госдумы в 2024 году. «У нас есть два народных артиста, граждане Болгарии, Киркоровы… Начинали свою карьеру они когда-то именно с песни об Алеше. И пусть свою позицию выскажут, а лучше туда приедут, к памятнику, и еще раз споют эту песню», — заявил Олег Нилов, его слова приводит РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что он не ждет выступления Киркорова в честь защиты памятника. Он сказал: «Они иногда двери путают (речь про „голую вечеринку“ — прим. URA.RU), а вы хотите от них поступков». После мероприятия, которое организовала блогер Анастасия Ивлеева, у всех его участников начались проблемы с контрактами. Это произошло из-за реакции определенной группы лиц. Госдума на пленарном заседании также осудила снос памятника «Алеша» в Болгарии. Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонидий Слуцкий заявил, что монумент является символом памяти «наших дедов и отцов, которые освободили Болгарию от фашистов», передает «Парламентская газета». До этого болгарские политики приняли решение демонтировать памятник до конца 2024 года, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил артисту Филиппу Киркорову и его отцу высказать свои позиции на поводу сноса памятника «Алеша» в Болгарии. Об этом Нилов заявил на первом пленарном заседании Госдумы в 2024 году. «У нас есть два народных артиста, граждане Болгарии, Киркоровы… Начинали свою карьеру они когда-то именно с песни об Алеше. И пусть свою позицию выскажут, а лучше туда приедут, к памятнику, и еще раз споют эту песню», — заявил Олег Нилов, его слова приводит РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что он не ждет выступления Киркорова в честь защиты памятника. Он сказал: «Они иногда двери путают (речь про „голую вечеринку“ — прим. URA.RU), а вы хотите от них поступков». После мероприятия, которое организовала блогер Анастасия Ивлеева, у всех его участников начались проблемы с контрактами. Это произошло из-за реакции определенной группы лиц. Госдума на пленарном заседании также осудила снос памятника «Алеша» в Болгарии. Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонидий Слуцкий заявил, что монумент является символом памяти «наших дедов и отцов, которые освободили Болгарию от фашистов», передает «Парламентская газета». До этого болгарские политики приняли решение демонтировать памятник до конца 2024 года, сообщает RT.