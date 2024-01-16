В Госдуме предложили Киркорову вступиться за памятник «Алеша» в Болгарии

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил артисту Филиппу Киркорову и его отцу высказать свои позиции на поводу сноса памятника «Алеша» в Болгарии. Об этом Нилов заявил на первом пленарном заседании Госдумы в 2024 году.
«У нас есть два народных артиста, граждане Болгарии, Киркоровы… Начинали свою карьеру они когда-то именно с песни об Алеше. И пусть свою позицию выскажут, а лучше туда приедут, к памятнику, и еще раз споют эту песню», — заявил Олег Нилов, его слова приводит РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что он не ждет выступления Киркорова в честь защиты памятника. Он сказал: «Они иногда двери путают (речь про „голую вечеринку“ — прим. URA.RU), а вы хотите от них поступков». После мероприятия, которое организовала блогер Анастасия Ивлеева, у всех его участников начались проблемы с контрактами. Это произошло из-за реакции определенной группы лиц.
Госдума на пленарном заседании также осудила снос памятника «Алеша» в Болгарии. Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонидий Слуцкий заявил, что монумент является символом памяти «наших дедов и отцов, которые освободили Болгарию от фашистов», передает «Парламентская газета». До этого болгарские политики приняли решение демонтировать памятник до конца 2024 года, сообщает RT.
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