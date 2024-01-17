На Украине рассказали об ударе в спину, который Киев получит от Запада

Украинский политолог Золотарев: Запад оставит Украину без тыла

17 января 2024 в 07:57 Размер текста - 17 +

Политика Владимира Зеленского (на фото) действует все хуже на Запад, заявил Андрей Золотарев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевскому режиму придется согласиться на невыгодный для себя мир с Россией из-за развала собственного тыла на Западе. Об этом сообщил украинский политолог Андрей Золотарев. «Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в [20]24 году просаживается, и очень заметно», — заявил Золотарев в интервью youtube-каналу Politeka. По его словам, украинцы могут оказаться в условиях, когда они начнут мечтать о мире с РФ. Золотарев отметил, что антироссийская риторика президента Украины Владимира Зеленского все хуже действует даже на Запад. Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что украинский лидер должен осознать, что его президентство будет ограничено только одним сроком, и он больше не сможет занять этот пост в будущем. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что преемники Зеленского будут действовать под диктовку стран Запада, передает RT.

Киевскому режиму придется согласиться на невыгодный для себя мир с Россией из-за развала собственного тыла на Западе. Об этом сообщил украинский политолог Андрей Золотарев. «Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в [20]24 году просаживается, и очень заметно», — заявил Золотарев в интервью youtube-каналу Politeka. По его словам, украинцы могут оказаться в условиях, когда они начнут мечтать о мире с РФ. Золотарев отметил, что антироссийская риторика президента Украины Владимира Зеленского все хуже действует даже на Запад. Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что украинский лидер должен осознать, что его президентство будет ограничено только одним сроком, и он больше не сможет занять этот пост в будущем. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что преемники Зеленского будут действовать под диктовку стран Запада, передает RT.