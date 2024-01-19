Россия обвинила Францию в отправке наемников на Украину

МИД РФ обвинил Францию в отправке наемников на Украину, заявив, что Париж несет ответственность за гибель французских граждан в Харькове. Представителям Франции в России были предъявлены доказательства причастности страны к украинскому конфликту.
«Послу Франции в МИД России были предъявлены факты вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. Там добавили, что гибель французских граждан в Харькове произошла в результате российского удара по объекту иностранных боевиков.
Уничтоженными оказались около 60 боевиков, 20 получили ранения. Россия обвинила Францию в ответственности за гибель своих граждан, указав на поощрение привлечения наемников для участия в украинском конфликте, заключили в МИД.
Ранее посол Франции Пьер Леви прибыл в МИД России после вызова для обсуждения уничтожения французских боевиков в Харькове. Президент Франции Эммануэль Макрон пока не планирует связываться с российским президентом Владимиром Путиным по данному вопросу.
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