Россия обвинила Францию в отправке наемников на Украину

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Имеются факты активного вовлечения Франции в конфликт на Украине, заявили в МИД РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

МИД РФ обвинил Францию в отправке наемников на Украину, заявив, что Париж несет ответственность за гибель французских граждан в Харькове. Представителям Франции в России были предъявлены доказательства причастности страны к украинскому конфликту.

«Послу Франции в МИД России были предъявлены факты вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. Там добавили, что гибель французских граждан в Харькове произошла в результате российского удара по объекту иностранных боевиков.

Уничтоженными оказались около 60 боевиков, 20 получили ранения. Россия обвинила Францию в ответственности за гибель своих граждан, указав на поощрение привлечения наемников для участия в украинском конфликте, заключили в МИД.

Ранее посол Франции Пьер Леви прибыл в МИД России после вызова для обсуждения уничтожения французских боевиков в Харькове. Президент Франции Эммануэль Макрон пока не планирует связываться с российским президентом Владимиром Путиным по данному вопросу.

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МИД РФ обвинил Францию в отправке наемников на Украину, заявив, что Париж несет ответственность за гибель французских граждан в Харькове. Представителям Франции в России были предъявлены доказательства причастности страны к украинскому конфликту. «Послу Франции в МИД России были предъявлены факты вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. Там добавили, что гибель французских граждан в Харькове произошла в результате российского удара по объекту иностранных боевиков. Уничтоженными оказались около 60 боевиков, 20 получили ранения. Россия обвинила Францию в ответственности за гибель своих граждан, указав на поощрение привлечения наемников для участия в украинском конфликте, заключили в МИД. Ранее посол Франции Пьер Леви прибыл в МИД России после вызова для обсуждения уничтожения французских боевиков в Харькове. Президент Франции Эммануэль Макрон пока не планирует связываться с российским президентом Владимиром Путиным по данному вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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