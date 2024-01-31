Украинский посол озвучил новый принцип Киева

Украинский посол в Китае заявил о поддержке принципа «одного Китая»
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Украина придает большое значение развитию отношений с Китаем, заявил Павел Рябикин Фото:

Украина осознает важность развития отношений с КНР и стремится последовательно придерживаться принципа «одного Китая». Об этом рассказал посол Украины в Пекине Павел Рябикин на встрече с заместителем министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном.

«Украина придает большое значение развитию отношений с Китаем и последовательно придерживается принципа «одного Китая», — передает слова Рябикина South China Morning Post. Сунь Вэйдун в ответ подчеркнул, что Украина и Китай поддерживают устойчивые дипломатические связи с 1992 года, и обе стороны должны смотреть в будущее, уважать друг друга, действовать добросовестно и способствовать стабильным и долгосрочным двусторонним отношениям.

В заявлении китайского МИДа отмечается, что стороны также обсудили вопросы общего интереса, включая украинский кризис. Следует отметить, что китайские власти придерживаются принципа «одного Китая» и противятся независимости Тайваня, заключили в материале.

Тайвань объявил о своей независимости от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Китай, в свою очередь, не признает Тайвань как независимую страну и считает его своей провинцией. В то же время, административный статус Тайваня остается неразрешенным.

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Украина осознает важность развития отношений с КНР и стремится последовательно придерживаться принципа «одного Китая». Об этом рассказал посол Украины в Пекине Павел Рябикин на встрече с заместителем министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном. «Украина придает большое значение развитию отношений с Китаем и последовательно придерживается принципа «одного Китая», — передает слова Рябикина South China Morning Post. Сунь Вэйдун в ответ подчеркнул, что Украина и Китай поддерживают устойчивые дипломатические связи с 1992 года, и обе стороны должны смотреть в будущее, уважать друг друга, действовать добросовестно и способствовать стабильным и долгосрочным двусторонним отношениям. В заявлении китайского МИДа отмечается, что стороны также обсудили вопросы общего интереса, включая украинский кризис. Следует отметить, что китайские власти придерживаются принципа «одного Китая» и противятся независимости Тайваня, заключили в материале. Тайвань объявил о своей независимости от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Китай, в свою очередь, не признает Тайвань как независимую страну и считает его своей провинцией. В то же время, административный статус Тайваня остается неразрешенным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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