Украинский посол озвучил новый принцип Киева

Украинский посол в Китае заявил о поддержке принципа «одного Китая»

31 января 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Украина придает большое значение развитию отношений с Китаем, заявил Павел Рябикин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина осознает важность развития отношений с КНР и стремится последовательно придерживаться принципа «одного Китая». Об этом рассказал посол Украины в Пекине Павел Рябикин на встрече с заместителем министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном. «Украина придает большое значение развитию отношений с Китаем и последовательно придерживается принципа «одного Китая», — передает слова Рябикина South China Morning Post. Сунь Вэйдун в ответ подчеркнул, что Украина и Китай поддерживают устойчивые дипломатические связи с 1992 года, и обе стороны должны смотреть в будущее, уважать друг друга, действовать добросовестно и способствовать стабильным и долгосрочным двусторонним отношениям. В заявлении китайского МИДа отмечается, что стороны также обсудили вопросы общего интереса, включая украинский кризис. Следует отметить, что китайские власти придерживаются принципа «одного Китая» и противятся независимости Тайваня, заключили в материале. Тайвань объявил о своей независимости от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Китай, в свою очередь, не признает Тайвань как независимую страну и считает его своей провинцией. В то же время, административный статус Тайваня остается неразрешенным.

Украина осознает важность развития отношений с КНР и стремится последовательно придерживаться принципа «одного Китая». Об этом рассказал посол Украины в Пекине Павел Рябикин на встрече с заместителем министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном. «Украина придает большое значение развитию отношений с Китаем и последовательно придерживается принципа «одного Китая», — передает слова Рябикина South China Morning Post. Сунь Вэйдун в ответ подчеркнул, что Украина и Китай поддерживают устойчивые дипломатические связи с 1992 года, и обе стороны должны смотреть в будущее, уважать друг друга, действовать добросовестно и способствовать стабильным и долгосрочным двусторонним отношениям. В заявлении китайского МИДа отмечается, что стороны также обсудили вопросы общего интереса, включая украинский кризис. Следует отметить, что китайские власти придерживаются принципа «одного Китая» и противятся независимости Тайваня, заключили в материале. Тайвань объявил о своей независимости от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Китай, в свою очередь, не признает Тайвань как независимую страну и считает его своей провинцией. В то же время, административный статус Тайваня остается неразрешенным.