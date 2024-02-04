В США объяснили, чем Вашингтону выгоден украинский конфликт

Экономист Вольф: Германия лишилась лидерства в Европе без ресурсов из России

04 февраля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Вашингтон пытается при помощи Украины ослабить влияние России, заявлял Сергей Лавров Фото: flickrpd/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за конфликта на Украине Германия вынуждена закупать у США ресурсы по завышенным ценам. Об этом заявил американский экономист и профессор Ричард Вольф, отметив, что Германия потеряла лидирующие позиции. «США никогда не покупали российские газ и нефть в значительных объемах. Им это не нужно… Очень интересно проанализировать этот план, по которому США стали наращивать поставки в Германию, что сильно бьет по Европе», — высказался Ричард Вольф в интервью youtube-каналу Dialogue works. Эксперт также заявил, что сейчас в мире существует два центра силы — БРИКС И США. Европа, главной промышленной страной которой остается Германия, больше не может считаться силой. Ведь немецкая промышленность долгое время держалась на российских энергоресурсах. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас Запад осознает бессмысленность «украинского проекта». Однако страны не могут отвернуться от него из-за репутационных рисков и экономической выгоды. Поэтому им выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался. При этом, Вашингтон «руками украинцев» пытается ослабить влияние России.

Из-за конфликта на Украине Германия вынуждена закупать у США ресурсы по завышенным ценам. Об этом заявил американский экономист и профессор Ричард Вольф, отметив, что Германия потеряла лидирующие позиции. «США никогда не покупали российские газ и нефть в значительных объемах. Им это не нужно… Очень интересно проанализировать этот план, по которому США стали наращивать поставки в Германию, что сильно бьет по Европе», — высказался Ричард Вольф в интервью youtube-каналу Dialogue works. Эксперт также заявил, что сейчас в мире существует два центра силы — БРИКС И США. Европа, главной промышленной страной которой остается Германия, больше не может считаться силой. Ведь немецкая промышленность долгое время держалась на российских энергоресурсах. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас Запад осознает бессмысленность «украинского проекта». Однако страны не могут отвернуться от него из-за репутационных рисков и экономической выгоды. Поэтому им выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался. При этом, Вашингтон «руками украинцев» пытается ослабить влияние России.