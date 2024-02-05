Названы версии крушения вертолета Ми-8 в Карелии

ТАСС: Ми-8, вероятно, упал в Карелии из-за неисправности и ошибки экипажа
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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, мчс, вертолет, чрезвычайная ситуация, ми-8, происшествие, ми8, ми 8, спасательные работы, спасработы
Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь вечером 3 февраля Фото:

Погодные условия, ошибка экипажа и поломка техники — такие версии крушения вертолета Ми-8 в Карелии сейчас рассматривает следствие. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Следствие рассматривает несколько версий. Среди них — ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники», — передает ТАСС сообщение от оперативных служб. Отмечается, что приоритетной версии крушения нет. Экипаж не сообщал о неисправностях.

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В Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8: что известно к этому часу

Вертолет Ми-8 пропал с радаров вечером 4 февраля после дозаправки. Судно летело из Петрозаводска в Вытегру. Им управляли три человека. По предварительной информации, они погибли, сообщает VSE42.RU.

Спустя время были обнаружены обломки в 11 километрах от берега Онежского озера на глубине 50 метров. СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета МЧС РФ. Расследование продолжается.

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Погодные условия, ошибка экипажа и поломка техники — такие версии крушения вертолета Ми-8 в Карелии сейчас рассматривает следствие. Об этом сообщили в оперативных службах. «Следствие рассматривает несколько версий. Среди них — ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники», — передает ТАСС сообщение от оперативных служб. Отмечается, что приоритетной версии крушения нет. Экипаж не сообщал о неисправностях. Вертолет Ми-8 пропал с радаров вечером 4 февраля после дозаправки. Судно летело из Петрозаводска в Вытегру. Им управляли три человека. По предварительной информации, они погибли, сообщает VSE42.RU. Спустя время были обнаружены обломки в 11 километрах от берега Онежского озера на глубине 50 метров. СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета МЧС РФ. Расследование продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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