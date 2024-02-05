Названы версии крушения вертолета Ми-8 в Карелии

Погодные условия, ошибка экипажа и поломка техники — такие версии крушения вертолета Ми-8 в Карелии сейчас рассматривает следствие. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Следствие рассматривает несколько версий. Среди них — ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники», — передает ТАСС сообщение от оперативных служб. Отмечается, что приоритетной версии крушения нет. Экипаж не сообщал о неисправностях.
Вертолет Ми-8 пропал с радаров вечером 4 февраля после дозаправки. Судно летело из Петрозаводска в Вытегру. Им управляли три человека. По предварительной информации, они погибли, сообщает VSE42.RU.
Спустя время были обнаружены обломки в 11 километрах от берега Онежского озера на глубине 50 метров. СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета МЧС РФ. Расследование продолжается.
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