Названы версии крушения вертолета Ми-8 в Карелии

ТАСС: Ми-8, вероятно, упал в Карелии из-за неисправности и ошибки экипажа

05 февраля 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь вечером 3 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Погодные условия, ошибка экипажа и поломка техники — такие версии крушения вертолета Ми-8 в Карелии сейчас рассматривает следствие. Об этом сообщили в оперативных службах. «Следствие рассматривает несколько версий. Среди них — ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники», — передает ТАСС сообщение от оперативных служб. Отмечается, что приоритетной версии крушения нет. Экипаж не сообщал о неисправностях. Новость по теме В Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8: что известно к этому часу Вертолет Ми-8 пропал с радаров вечером 4 февраля после дозаправки. Судно летело из Петрозаводска в Вытегру. Им управляли три человека. По предварительной информации, они погибли, сообщает VSE42.RU. Спустя время были обнаружены обломки в 11 километрах от берега Онежского озера на глубине 50 метров. СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета МЧС РФ. Расследование продолжается.

Погодные условия, ошибка экипажа и поломка техники — такие версии крушения вертолета Ми-8 в Карелии сейчас рассматривает следствие. Об этом сообщили в оперативных службах. «Следствие рассматривает несколько версий. Среди них — ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники», — передает ТАСС сообщение от оперативных служб. Отмечается, что приоритетной версии крушения нет. Экипаж не сообщал о неисправностях. Вертолет Ми-8 пропал с радаров вечером 4 февраля после дозаправки. Судно летело из Петрозаводска в Вытегру. Им управляли три человека. По предварительной информации, они погибли, сообщает VSE42.RU. Спустя время были обнаружены обломки в 11 километрах от берега Онежского озера на глубине 50 метров. СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета МЧС РФ. Расследование продолжается.