После крушения вертолета в Карелии завели уголовное дело

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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет
Последний сигнал от Ми-8 был зафиксирован вечером 4 февраля Фото:

Уголовное дело было заведено после крушения вертолета Ми-8 МЧС РФ в Карелии. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили после крушения вертолета в Карелии», — сообщает СК. Обломки судна были обнаружены около Онежского озера. Для расследования был создан оперативный штаб. Вертолетом управлял пилот с тысячами часов полета.

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Уголовное дело было заведено после крушения вертолета Ми-8 МЧС РФ в Карелии. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили после крушения вертолета в Карелии», — сообщает СК. Обломки судна были обнаружены около Онежского озера. Для расследования был создан оперативный штаб. Вертолетом управлял пилот с тысячами часов полета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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