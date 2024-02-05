После крушения вертолета в Карелии завели уголовное дело

Последний сигнал от Ми-8 был зафиксирован вечером 4 февраля
Уголовное дело было заведено после крушения вертолета Ми-8 МЧС РФ в Карелии. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили после крушения вертолета в Карелии», — сообщает СК. Обломки судна были обнаружены около Онежского озера. Для расследования был создан оперативный штаб. Вертолетом управлял пилот с тысячами часов полета.
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