После крушения вертолета в Карелии завели уголовное дело

05 февраля 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Последний сигнал от Ми-8 был зафиксирован вечером 4 февраля Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Уголовное дело было заведено после крушения вертолета Ми-8 МЧС РФ в Карелии. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили после крушения вертолета в Карелии», — сообщает СК. Обломки судна были обнаружены около Онежского озера. Для расследования был создан оперативный штаб. Вертолетом управлял пилот с тысячами часов полета.

Уголовное дело было заведено после крушения вертолета Ми-8 МЧС РФ в Карелии. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили после крушения вертолета в Карелии», — сообщает СК. Обломки судна были обнаружены около Онежского озера. Для расследования был создан оперативный штаб. Вертолетом управлял пилот с тысячами часов полета.