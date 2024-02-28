В России установили штрафы за навязчивость коллекторов

29 февраля 2024 в 03:43 Размер текста - 17 +

Законопроект защищает граждан от навязчивых коллекторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России установят штрафы до двух миллионов рублей за навязчивое общение взыскателей долгов с граждан. Законопроект с поправками в КоАП подготовил Минюст. «Для физических лиц‎ размер взыскания может составить от 50 до 500 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 тысяч рублей до одного миллиона или дисквалификацию на срок до одного года. Самые высокие штрафы законопроект предусматривает для юрлиц — до двух миллионов рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ. Законопроект был разработан в связи с внесением в 2023 году поправок, ужесточающих регламент общения кредиторов и должников, говорится в пояснительной записке. Издание отмечает, что если раньше ограничения распространялись только на коллекторов, то теперь под них подпадают банки и МФО. С 1 февраля 2024 года в России вступил в силу новый закон о коллекторах, вносящий существенные изменения в регулирование взыскания просроченной задолженности. Незаконные действия коллекторов теперь подпадают под уголовную ответственность. В случае угроз физического насилия, уничтожения имущества, распространения клеветнической информации, требования передать ценности или другие действия, которые нарушают права должника и его близких, коллекторы могут быть лишены свободы на срок до двух лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России установят штрафы до двух миллионов рублей за навязчивое общение взыскателей долгов с граждан. Законопроект с поправками в КоАП подготовил Минюст. «Для физических лиц‎ размер взыскания может составить от 50 до 500 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 тысяч рублей до одного миллиона или дисквалификацию на срок до одного года. Самые высокие штрафы законопроект предусматривает для юрлиц — до двух миллионов рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ. Законопроект был разработан в связи с внесением в 2023 году поправок, ужесточающих регламент общения кредиторов и должников, говорится в пояснительной записке. Издание отмечает, что если раньше ограничения распространялись только на коллекторов, то теперь под них подпадают банки и МФО. С 1 февраля 2024 года в России вступил в силу новый закон о коллекторах, вносящий существенные изменения в регулирование взыскания просроченной задолженности. Незаконные действия коллекторов теперь подпадают под уголовную ответственность. В случае угроз физического насилия, уничтожения имущества, распространения клеветнической информации, требования передать ценности или другие действия, которые нарушают права должника и его близких, коллекторы могут быть лишены свободы на срок до двух лет.