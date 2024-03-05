05 марта 2024

Эксперт «Валдая» Барабанов высказался о необходимости прекращения демонизации

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Тенденция на демонизацию тех, кто не нравится Соединенным Штатам, продолжается, считает Барабанов Фото:

Ключом к единству мировых культур является отказ от демонизации, от обвинений других, от навешивания ярлыков. Об этом в ходе сессии «Диалог культур в полицентричном мире» заявил программный директор дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО МИД России Олег Барабанов. Мероприятие прошло в рамках Всемирного фестиваля молодежи. По словам эксперта, тенденция демонизации продолжается, и важно ее прекратить.

«На сессии затронули очень важную тему демонизации целых народов, наций, культур. К сожалению, эта тенденция на демонизацию тех, кто не нравится Соединенным Штатам, Западу, она продолжается», — подчеркнул Барабанов. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Эксперт отметил, что в России, как и в Китае, это давление ощущается достаточно сильно. «Важно привлекать к этому внимание, добиваться того, чтобы такого рода вещи прекращались. Поскольку первый шаг к единству культур, гармоничному единству мозаичных культур различных народов мира — это отказ от обвинений других, от навязывания ярлыков», — резюмировал он.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что после победы в СВО Россия начнет атаку на НАТО, подчеркнув, что президент России Владимир Путин «не остановится». При этом российский лидер отмечал, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО. Также американский лидер заявлял, что Вашингтон не должен дать Путину победить в спецоперации, на что в Кремле указали на «демонизацию России» со стороны США.

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Ключом к единству мировых культур является отказ от демонизации, от обвинений других, от навешивания ярлыков. Об этом в ходе сессии «Диалог культур в полицентричном мире» заявил программный директор дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО МИД России Олег Барабанов. Мероприятие прошло в рамках Всемирного фестиваля молодежи. По словам эксперта, тенденция демонизации продолжается, и важно ее прекратить. «На сессии затронули очень важную тему демонизации целых народов, наций, культур. К сожалению, эта тенденция на демонизацию тех, кто не нравится Соединенным Штатам, Западу, она продолжается», — подчеркнул Барабанов. Его слова передает корреспондент URA.RU. Эксперт отметил, что в России, как и в Китае, это давление ощущается достаточно сильно. «Важно привлекать к этому внимание, добиваться того, чтобы такого рода вещи прекращались. Поскольку первый шаг к единству культур, гармоничному единству мозаичных культур различных народов мира — это отказ от обвинений других, от навязывания ярлыков», — резюмировал он. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что после победы в СВО Россия начнет атаку на НАТО, подчеркнув, что президент России Владимир Путин «не остановится». При этом российский лидер отмечал, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО. Также американский лидер заявлял, что Вашингтон не должен дать Путину победить в спецоперации, на что в Кремле указали на «демонизацию России» со стороны США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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