Эксперт «Валдая» Барабанов высказался о необходимости прекращения демонизации

06 марта 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

Тенденция на демонизацию тех, кто не нравится Соединенным Штатам, продолжается, считает Барабанов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ключом к единству мировых культур является отказ от демонизации, от обвинений других, от навешивания ярлыков. Об этом в ходе сессии «Диалог культур в полицентричном мире» заявил программный директор дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО МИД России Олег Барабанов. Мероприятие прошло в рамках Всемирного фестиваля молодежи. По словам эксперта, тенденция демонизации продолжается, и важно ее прекратить. «На сессии затронули очень важную тему демонизации целых народов, наций, культур. К сожалению, эта тенденция на демонизацию тех, кто не нравится Соединенным Штатам, Западу, она продолжается», — подчеркнул Барабанов. Его слова передает корреспондент URA.RU. Эксперт отметил, что в России, как и в Китае, это давление ощущается достаточно сильно. «Важно привлекать к этому внимание, добиваться того, чтобы такого рода вещи прекращались. Поскольку первый шаг к единству культур, гармоничному единству мозаичных культур различных народов мира — это отказ от обвинений других, от навязывания ярлыков», — резюмировал он. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что после победы в СВО Россия начнет атаку на НАТО, подчеркнув, что президент России Владимир Путин «не остановится». При этом российский лидер отмечал, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО. Также американский лидер заявлял, что Вашингтон не должен дать Путину победить в спецоперации, на что в Кремле указали на «демонизацию России» со стороны США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ключом к единству мировых культур является отказ от демонизации, от обвинений других, от навешивания ярлыков. Об этом в ходе сессии «Диалог культур в полицентричном мире» заявил программный директор дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО МИД России Олег Барабанов. Мероприятие прошло в рамках Всемирного фестиваля молодежи. По словам эксперта, тенденция демонизации продолжается, и важно ее прекратить. «На сессии затронули очень важную тему демонизации целых народов, наций, культур. К сожалению, эта тенденция на демонизацию тех, кто не нравится Соединенным Штатам, Западу, она продолжается», — подчеркнул Барабанов. Его слова передает корреспондент URA.RU. Эксперт отметил, что в России, как и в Китае, это давление ощущается достаточно сильно. «Важно привлекать к этому внимание, добиваться того, чтобы такого рода вещи прекращались. Поскольку первый шаг к единству культур, гармоничному единству мозаичных культур различных народов мира — это отказ от обвинений других, от навязывания ярлыков», — резюмировал он. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что после победы в СВО Россия начнет атаку на НАТО, подчеркнув, что президент России Владимир Путин «не остановится». При этом российский лидер отмечал, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО. Также американский лидер заявлял, что Вашингтон не должен дать Путину победить в спецоперации, на что в Кремле указали на «демонизацию России» со стороны США.