Тюменки и югорчанки участвовали в лыжной гонке в Сочи во время массового завала. Видео

08 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

В Краснодарском крае 8 Марта прошел лыжный масс-старт при тяжелых погодных условиях Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительницы ХМАО и Тюменской области 8 Марта принимали участие в женском лыжном масс-старте на 10 километров в рамках зимней Спартакиады учащихся в селе Эстосадок (Краснодарский край). Во время него произошел массовый завал. О состояние некоторых девушек рассказали очевидцы. «Насколько мне известно, она (17-летняя лыжница из ХМАО Ульяна Лебедева — прим. URA.RU) в порядке. Я ее видел на ногах, переломов нет. Если и была травма, то некритическая», — рассказал Муксун.fm спортсмен Корней Корнев из республики Карелия. По данным сайта Федерации лыжных гонок России, югорчанка не закончила дистанцию. Также от ХМАО в масс-старте приняли участие Ксения Бушмелева, которая финишировала 6-й, Анастасия Каменева — 17-й, Валерия Вальтерова — 61-й, Анна Щеглова — 73-й. О состояние девушек ничего неизвестно. Помимо того, в гонке участвовали тюменки, а именно Анастасия Агуреева, которая финишировала 37-й, Виктория Итаума — 28-й. По данным «Нашего города», представительницы Тюменской области не пострадали. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала «Матч ТВ» о пострадавших на гонке. «Есть две травмы: одна девочка получила черепно-мозговую травму, другая сломала руку. <…> Сейчас девочки в больнице». Исходя из протокола гонки, всего дистанцию не смогли завершить 14 спортсменок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительницы ХМАО и Тюменской области 8 Марта принимали участие в женском лыжном масс-старте на 10 километров в рамках зимней Спартакиады учащихся в селе Эстосадок (Краснодарский край). Во время него произошел массовый завал. О состояние некоторых девушек рассказали очевидцы. «Насколько мне известно, она (17-летняя лыжница из ХМАО Ульяна Лебедева — прим. URA.RU) в порядке. Я ее видел на ногах, переломов нет. Если и была травма, то некритическая», — рассказал Муксун.fm спортсмен Корней Корнев из республики Карелия. По данным сайта Федерации лыжных гонок России, югорчанка не закончила дистанцию. Также от ХМАО в масс-старте приняли участие Ксения Бушмелева, которая финишировала 6-й, Анастасия Каменева — 17-й, Валерия Вальтерова — 61-й, Анна Щеглова — 73-й. О состояние девушек ничего неизвестно. Помимо того, в гонке участвовали тюменки, а именно Анастасия Агуреева, которая финишировала 37-й, Виктория Итаума — 28-й. По данным «Нашего города», представительницы Тюменской области не пострадали. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала «Матч ТВ» о пострадавших на гонке. «Есть две травмы: одна девочка получила черепно-мозговую травму, другая сломала руку. <…> Сейчас девочки в больнице». Исходя из протокола гонки, всего дистанцию не смогли завершить 14 спортсменок.