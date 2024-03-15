В Петербурге бросили коктейль Молотова на избирательном участке

В Петербурге пытались сорвать голосование с помощью коктейля Молотова
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
На одном из избирательных участков Санкт-Петербрурга неизвестный бросил коктейль Молотова. Об этом пишет издание «Фонтанка».
«В Петербурге на избирательном участке бросили коктейль Молотова», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале «Фонтанка SPB Online».
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала о различных провокациях в дни президентских выборов. Так, в нескольких регионов России граждане выливали зеленку и другие жидкости в урны с бюллетенями.
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