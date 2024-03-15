Происшествия В Петербурге бросили коктейль Молотова на избирательном участке 15 марта 2024 в 17:38 Размер текста - 17 + В Петербурге пытались сорвать голосование с помощью коктейля Молотова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На одном из избирательных участков Санкт-Петербрурга неизвестный бросил коктейль Молотова. Об этом пишет издание «Фонтанка». «В Петербурге на избирательном участке бросили коктейль Молотова», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале «Фонтанка SPB Online». Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала о различных провокациях в дни президентских выборов. Так, в нескольких регионов России граждане выливали зеленку и другие жидкости в урны с бюллетенями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На одном из избирательных участков Санкт-Петербрурга неизвестный бросил коктейль Молотова. Об этом пишет издание «Фонтанка». «В Петербурге на избирательном участке бросили коктейль Молотова», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале «Фонтанка SPB Online». Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала о различных провокациях в дни президентских выборов. Так, в нескольких регионов России граждане выливали зеленку и другие жидкости в урны с бюллетенями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям