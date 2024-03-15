В Петербурге бросили коктейль Молотова на избирательном участке

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, коктейль молотова
В Петербурге пытались сорвать голосование с помощью коктейля Молотова Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

На одном из избирательных участков Санкт-Петербрурга неизвестный бросил коктейль Молотова. Об этом пишет издание «Фонтанка».

«В Петербурге на избирательном участке бросили коктейль Молотова», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале «Фонтанка SPB Online».

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала о различных провокациях в дни президентских выборов. Так, в нескольких регионов России граждане выливали зеленку и другие жидкости в урны с бюллетенями.

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На одном из избирательных участков Санкт-Петербрурга неизвестный бросил коктейль Молотова. Об этом пишет издание «Фонтанка». «В Петербурге на избирательном участке бросили коктейль Молотова», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале «Фонтанка SPB Online». Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала о различных провокациях в дни президентских выборов. Так, в нескольких регионов России граждане выливали зеленку и другие жидкости в урны с бюллетенями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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