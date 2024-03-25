США расширили санкции против РФ

25 марта 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

США внесли 18 предприятий из РФ в свой санкционный список Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США обновили санкционный список и внесли туда дополнительно 18 предприятий и два физлица. Об этом сообщили в американском Минфине. Всего в новый список США вошли 18 российских компаний. Под санкции попали «Атомайз», «Лайтхаус» и «Системы распределенного реестра». Также ограничения ввели против двоих гражданин, следует из данных Минфина. Вашингтон вводит ограничения против РФ с самого начала спецоперации на Украине. Недавно посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что рестрикции против Москвы вводятся «из-за бессилия», пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США обновили санкционный список и внесли туда дополнительно 18 предприятий и два физлица. Об этом сообщили в американском Минфине. Всего в новый список США вошли 18 российских компаний. Под санкции попали «Атомайз», «Лайтхаус» и «Системы распределенного реестра». Также ограничения ввели против двоих гражданин, следует из данных Минфина. Вашингтон вводит ограничения против РФ с самого начала спецоперации на Украине. Недавно посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что рестрикции против Москвы вводятся «из-за бессилия», пишет «Национальная служба новостей».