США расширили санкции против РФ

США внесли 18 предприятий из РФ в свой санкционный список
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
США обновили санкционный список и внесли туда дополнительно 18 предприятий и два физлица. Об этом сообщили в американском Минфине.
Всего в новый список США вошли 18 российских компаний. Под санкции попали «Атомайз», «Лайтхаус» и «Системы распределенного реестра». Также ограничения ввели против двоих гражданин,
Вашингтон вводит ограничения против РФ с самого начала спецоперации на Украине. Недавно посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что рестрикции против Москвы вводятся «из-за бессилия», пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.