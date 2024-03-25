США расширили санкции против РФ

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США внесли 18 предприятий из РФ в свой санкционный список Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США обновили санкционный список и внесли туда дополнительно 18 предприятий и два физлица. Об этом сообщили в американском Минфине.

Всего в новый список США вошли 18 российских компаний. Под санкции попали «Атомайз», «Лайтхаус» и «Системы распределенного реестра». Также ограничения ввели против двоих гражданин, следует из данных Минфина.

Вашингтон вводит ограничения против РФ с самого начала спецоперации на Украине. Недавно посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что рестрикции против Москвы вводятся «из-за бессилия», пишет «Национальная служба новостей».

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США обновили санкционный список и внесли туда дополнительно 18 предприятий и два физлица. Об этом сообщили в американском Минфине. Всего в новый список США вошли 18 российских компаний. Под санкции попали «Атомайз», «Лайтхаус» и «Системы распределенного реестра». Также ограничения ввели против двоих гражданин, следует из данных Минфина. Вашингтон вводит ограничения против РФ с самого начала спецоперации на Украине. Недавно посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что рестрикции против Москвы вводятся «из-за бессилия», пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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