Один из арестованных по делу «Крокуса» привлекался за воровство

26 марта 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Пятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов был наказан за воровство шоколада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Один из арестованных по делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» Диловар Исломов был оштрафован судом Твери за воровство шоколада. Это следует из постановления Центрального районного суда Твери от 2021 года. «Исломов похитил в магазине „Пятерочка“ в Твери шоколад молочный „Милка“ в количестве двух штук, стоимостью 191 рубль 00 копеек; шоколад „Риттер спорт“ цельный лесной орех весом 100 гр. в количестве двух штук, общей стоимостью 159 рублей 96 копеек. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — говорится в постановлении суда, на которое ссылается РИА Новости. Документ опубликован на сайте Центрального районного суда Твери от апреля 2021 года. В отношении Диловара Исроиловича Исломова было возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 7.27 КоАП (мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей). Басманный суд Москвы до 22 мая арестовал Диловара Исломова — пятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из арестованных по делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» Диловар Исломов был оштрафован судом Твери за воровство шоколада. Это следует из постановления Центрального районного суда Твери от 2021 года. «Исломов похитил в магазине „Пятерочка“ в Твери шоколад молочный „Милка“ в количестве двух штук, стоимостью 191 рубль 00 копеек; шоколад „Риттер спорт“ цельный лесной орех весом 100 гр. в количестве двух штук, общей стоимостью 159 рублей 96 копеек. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — говорится в постановлении суда, на которое ссылается РИА Новости. Документ опубликован на сайте Центрального районного суда Твери от апреля 2021 года. В отношении Диловара Исроиловича Исломова было возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 7.27 КоАП (мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей). Басманный суд Москвы до 22 мая арестовал Диловара Исломова — пятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет RT.