ВСУ атаковали беспилотниками пожарную часть в ЛНР

В результате атаки БПЛА пострадали два гражданских автомобиля
Пожарная часть МЧС России в Первомайске (ЛНР) подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В результате удара повреждены две единицы спецтехники, два гражданских автомобиля, полевая кухня и забор части.

«Вражеская атака БПЛА по пожарной части МЧС России в Первомайске. В результате атаки повреждены 2 единицы спецтехники, 2 гражданских автомобиля, полевая кухня и профильный забор», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. В сообщении сказано, что никто из людей не пострадал.

Накануне украинские беспилотники попытались атаковать склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на окраине Луганска. В правительстве региона сообщили, что в результате загорелся один из резервуаров. Площадь пожара оказалась минимальной. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место.

