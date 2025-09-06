ВСУ атаковали беспилотниками пожарную часть в ЛНР

Пожарная часть МЧС России в Первомайске (ЛНР) подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В результате удара повреждены две единицы спецтехники, два гражданских автомобиля, полевая кухня и забор части.
«Вражеская атака БПЛА по пожарной части МЧС России в Первомайске. В результате атаки повреждены 2 единицы спецтехники, 2 гражданских автомобиля, полевая кухня и профильный забор», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. В сообщении сказано, что никто из людей не пострадал.
Накануне украинские беспилотники попытались атаковать склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на окраине Луганска. В правительстве региона сообщили, что в результате загорелся один из резервуаров. Площадь пожара оказалась минимальной. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место.
