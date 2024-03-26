Сборные Франции и Чили почтят память жертв теракта в «Крокусе»

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, цветы, память, мемориал, крокус сити холл
Минута молчания будет из-за теракта в «Крокус Сити Холл» Фото:

Перед началом товарищеского матча между национальными командами Франции и Чили будет объявлена минута молчания в память о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл». О данном решении сообщил глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

«Когда происходят такие события, нам нужно проявить солидарность с российским народом. Необходимо отдать дань уважения, учитывая весь ужас случившегося», — приводит слова Диалло радиостанция Europe 1. Глава Федерации футбола заверил, что французская организация полностью солидарна с народом России и российскими коллегами.

Игра состоится на стадионе «Велодром» в Марселе во вторник, 26 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени. Минута молчания будет дана перед стартом встречи, что станет выражением поддержки и соболезнований российскому народу от мирового футбольного сообщества.

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Перед началом товарищеского матча между национальными командами Франции и Чили будет объявлена минута молчания в память о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл». О данном решении сообщил глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло. «Когда происходят такие события, нам нужно проявить солидарность с российским народом. Необходимо отдать дань уважения, учитывая весь ужас случившегося», — приводит слова Диалло радиостанция Europe 1. Глава Федерации футбола заверил, что французская организация полностью солидарна с народом России и российскими коллегами. Игра состоится на стадионе «Велодром» в Марселе во вторник, 26 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени. Минута молчания будет дана перед стартом встречи, что станет выражением поддержки и соболезнований российскому народу от мирового футбольного сообщества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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