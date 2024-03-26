Сборные Франции и Чили почтят память жертв теракта в «Крокусе»

Перед началом товарищеского матча между национальными командами Франции и Чили будет объявлена минута молчания в память о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл». О данном решении сообщил глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло.
«Когда происходят такие события, нам нужно проявить солидарность с российским народом. Необходимо отдать дань уважения, учитывая весь ужас случившегося», — приводит слова Диалло радиостанция Europe 1. Глава Федерации футбола заверил, что французская организация полностью солидарна с народом России и российскими коллегами.
Игра состоится на стадионе «Велодром» в Марселе во вторник, 26 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени. Минута молчания будет дана перед стартом встречи, что станет выражением поддержки и соболезнований российскому народу от мирового футбольного сообщества.
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Перед началом товарищеского матча между национальными командами Франции и Чили будет объявлена минута молчания в память о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл». О данном решении сообщил глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло. «Когда происходят такие события, нам нужно проявить солидарность с российским народом. Необходимо отдать дань уважения, учитывая весь ужас случившегося», — приводит слова Диалло радиостанция Europe 1. Глава Федерации футбола заверил, что французская организация полностью солидарна с народом России и российскими коллегами. Игра состоится на стадионе «Велодром» в Марселе во вторник, 26 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени. Минута молчания будет дана перед стартом встречи, что станет выражением поддержки и соболезнований российскому народу от мирового футбольного сообщества.