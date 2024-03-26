Сборные Франции и Чили почтят память жертв теракта в «Крокусе»

26 марта 2024 в 04:44 Размер текста - 17 +

Минута молчания будет из-за теракта в «Крокус Сити Холл» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перед началом товарищеского матча между национальными командами Франции и Чили будет объявлена минута молчания в память о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл». О данном решении сообщил глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло. «Когда происходят такие события, нам нужно проявить солидарность с российским народом. Необходимо отдать дань уважения, учитывая весь ужас случившегося», — приводит слова Диалло радиостанция Europe 1. Глава Федерации футбола заверил, что французская организация полностью солидарна с народом России и российскими коллегами. Игра состоится на стадионе «Велодром» в Марселе во вторник, 26 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени. Минута молчания будет дана перед стартом встречи, что станет выражением поддержки и соболезнований российскому народу от мирового футбольного сообщества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед началом товарищеского матча между национальными командами Франции и Чили будет объявлена минута молчания в память о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл». О данном решении сообщил глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло. «Когда происходят такие события, нам нужно проявить солидарность с российским народом. Необходимо отдать дань уважения, учитывая весь ужас случившегося», — приводит слова Диалло радиостанция Europe 1. Глава Федерации футбола заверил, что французская организация полностью солидарна с народом России и российскими коллегами. Игра состоится на стадионе «Велодром» в Марселе во вторник, 26 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени. Минута молчания будет дана перед стартом встречи, что станет выражением поддержки и соболезнований российскому народу от мирового футбольного сообщества.