МВД возбудило дело после ДТП во Владимирской области, где пострадало 15 человек

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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург
В ДТП пострадало 15 человек, сообщили в УМВД по Владимирской области Фото:

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в результате которого пострадали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ», — передает слова ведомства ТАСС. Дело возбуждено по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Авария произошла на автодороге М-7 «Волга» в Петушинском районе, где автобус столкнулся с «Камазом». В автобусе находились около 20 пассажиров, 15 из которых получили травмы, пятеро были госпитализированы. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать нарушение дистанции водителем автобуса.

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Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в результате которого пострадали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области «По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ», — передает слова ведомства ТАСС. Дело возбуждено по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Авария произошла на автодороге М-7 «Волга» в Петушинском районе, где автобус столкнулся с «Камазом». В автобусе находились около 20 пассажиров, 15 из которых получили травмы, пятеро были госпитализированы. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать нарушение дистанции водителем автобуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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