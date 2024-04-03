МВД возбудило дело после ДТП во Владимирской области, где пострадало 15 человек

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в результате которого пострадали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области
«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ», — передает слова ведомства ТАСС. Дело возбуждено по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.
Авария произошла на автодороге М-7 «Волга» в Петушинском районе, где автобус столкнулся с «Камазом». В автобусе находились около 20 пассажиров, 15 из которых получили травмы, пятеро были госпитализированы. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать нарушение дистанции водителем автобуса.
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