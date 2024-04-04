Песков: Кремль добавит новые детали в биографию Путина

04 апреля 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Кремль обновит личную страницу Путина на президентском сайте, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль обновит биографию российского лидера Владимира Путина на официальном портале, она будет дополнена информацией за последние шесть лет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Да, конечно», — ответил Песков на вопрос о том, дополнят ли страницу новыми данными, передает ТАСС. Кроме того, на странице появится информация о новом президентском сроке Путина. Владимир Путин победил на выборах президента России в 2024 году. Его результат составил 87,28% голосов избирателей. На официальном портале главы государства приводится его подробная биография. На данный момент она заканчивается его переизбранием в 2018 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль обновит биографию российского лидера Владимира Путина на официальном портале, она будет дополнена информацией за последние шесть лет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Да, конечно», — ответил Песков на вопрос о том, дополнят ли страницу новыми данными, передает ТАСС. Кроме того, на странице появится информация о новом президентском сроке Путина. Владимир Путин победил на выборах президента России в 2024 году. Его результат составил 87,28% голосов избирателей. На официальном портале главы государства приводится его подробная биография. На данный момент она заканчивается его переизбранием в 2018 году.