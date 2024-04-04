Песков: Кремль добавит новые детали в биографию Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Кремль обновит личную страницу Путина на президентском сайте, заявил Дмитрий Песков Фото:

Кремль обновит биографию российского лидера Владимира Путина на официальном портале, она будет дополнена информацией за последние шесть лет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Да, конечно», — ответил Песков на вопрос о том, дополнят ли страницу новыми данными, передает ТАСС. Кроме того, на странице появится информация о новом президентском сроке Путина.

Владимир Путин победил на выборах президента России в 2024 году. Его результат составил 87,28% голосов избирателей. На официальном портале главы государства приводится его подробная биография. На данный момент она заканчивается его переизбранием в 2018 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кремль обновит биографию российского лидера Владимира Путина на официальном портале, она будет дополнена информацией за последние шесть лет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Да, конечно», — ответил Песков на вопрос о том, дополнят ли страницу новыми данными, передает ТАСС. Кроме того, на странице появится информация о новом президентском сроке Путина. Владимир Путин победил на выборах президента России в 2024 году. Его результат составил 87,28% голосов избирателей. На официальном портале главы государства приводится его подробная биография. На данный момент она заканчивается его переизбранием в 2018 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...